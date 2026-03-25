„Dacă vedea cineva antrenamentul de joc, credea că a venit la noi un jucător de la Bayern Munchen”. Jucătorul bombă de la FCSB! Exclusiv

MM Stoica dezvăluie faptul că un fotbalist de la FCSB pare adus de la Bayern, însă doar la antrenamente. La meciurile oficiale, acesta lasă de dorit. Care a fost jucătorul bombă pe care Meme l-a transferat la FCSB.
Adrian Baciu
25.03.2026 | 23:31
Daca vedea cineva antrenamentul de joc credea ca a venit la noi un jucator de la Bayern Munchen Jucatorul bomba de la FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
MM Stoica, despre Tavi Popescu: „Dacă vedea cineva antrenamentul de joc, credea că a venit la noi un jucător de la Bayern Munchen”. Sursa foto: colaj Fanatik
Un jucător extrem de promițător de la FCSB în urmă cu 3-4 ani, Tavi Popescu, s-a stins aproape complet. Venirea lui Mirel Rădoi poate fi un element decisiv în revigorarea acestuia. La antrenamente, fotbalistul de 23 de ani pare din alt campionat. Dezvăluirile lui Mihai Stoica despre fotbalistul campioanei.

Cum arată Tavi Popescu la antrenamente: „Ca un jucător venit de la Bayern Munchen”

În emisiunea MM la FANATIK de sâmbătă, 21 martie, managerul general al campioanei a abordat și subiectul „Tavi Popescu”. Mijlocașul pare ieșit total din formă. Din spusele lui Mihai Stoica, asta se întâmplă doar în meciurile oficiale. La antrenamente, tânărul dă totul și arată o formă uluitoare.

Speranța lui Meme este că, odată cu venirea lui Mirel Rădoi pe banca echipei roș-albastre, Octavian Popescu își va recăpăta încrederea și va ajunge la forma din urmă cu câțiva ani. „Dacă vedea cineva antrenamentul de joi, avea senzația că a fost adus un fotbalist de la Bayern Munchen să se antreneze cu FCSB. (n.r. Așa de bine a jucat Tavi Popescu?) Da, era fantastic, dar apoi, la meci. (n.r. Nu are moral de meci?) Da, probabil. Probabil că vrea să facă mai multe și se blochează, dar, încet încet, probabil că Mirel (Rădoi) va reuși.

(n.r. Mirel Rădoi încearcă să-i dea încredere…) Orice antrenor, când vede un fotbalist care se prezintă atât de bine la antrenamente, încearcă să-i dea șanse. Deși, sunt jucători care sunt fotbaliști de meciuri și nu fotbaliști de antrenament. Un antrenor cu experiență reușește să îi identifice și pe aceștia”, notează Mihai Stoica.

Cine a fost jucătorul bombă pe care MM l-a adus la FCSB: „Ne băga în Champions League”

Mihai Stoica a mai spus, la emisiunea de la FANATIK, că de-a lungul vremii a lucrat la FCSB cu jucători opuși lui Tavi Popescu. Mai exact, cu fotbaliști care la antrenamente nu excelau, dar când intrau în meciuri cu miză impresionau și ajutau echipa să obțină rezultate remarcabile. Unul dintre aceștia, pe care MM l-a catalogat „jucător bombă”, a fost Federico Piovaccari, 41 de ani.

Exemplul cel mai sugestiv l-a adus, cu propria persoană, din Italia, Federico Piovaccari, care la antrenamente mergea, iar la meciuri ne băga în Champions League. Și dădea goluri în Champions League. Doar că atunci am fost pus în temă de un agent care chiar știa fotbal și ne-a explicat că e un jucător de meci”, afirmă MM.

Reamintim că Federico Piovaccari a ajuns la FCSB (pe atunci se numea Steaua București) în iulie 2013, în urma unui împrumut pe un sezon de la Sampdoria. E jucat în 43 de meciuri pentru roș-albaștri în toate competițiile, marcând 16 goluri.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
