Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

„Dacă vrea la FCSB, atunci o să vină la FCSB!”. Gigi Becali aruncă bomba de transfer: „Mi-a zis Meme”. Exclusiv

Gigi Becali a aruncat bomba în direct la FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB vrea să îl deturneze pe Joao Lameira din drumul spre Polonia, iar jucătorul îşi doreşte să joace la campioana României.
Marian Popovici
12.12.2025 | 12:55
Daca vrea la FCSB atunci o sa vina la FCSB Gigi Becali arunca bomba de transfer Mia zis Meme Exclusiv
breaking news
„Dacă vrea la FCSB, atunci o să vină la FCSB!”. Gigi Becali aruncă bomba de transfer: „Mi-a zis Meme”. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a obţinut o victorie de senzaţie împotriva lui Feyenoord, scor 4-3. Roş-albaştrii rămân în cursă pentru play-off-ul Europa League, iar Gigi Becali pregăteşte următoarele lovituri din perioada de mercato.

Gigi Becali anunţă transferul lui Joao Lameira de la Oţelul: „Păi gata! L-am luat dacă vrea să vină la noi”

Patronul FCSB a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Joao Lameira va fi transferat de FCSB dacă jucătorul îşi doreşte. FANATIK a scris despre acordul dintre Oţelul şi Widzew Lodz, dar campioana României poate deturna transferul, mai ales că lusitanul îşi doreşte să joace la campioana României:

ADVERTISEMENT

Cică l-au luat polonezii? Dacă vrea la FCSB, înseamnă că o să vină la FCSB. Păi gata! E la noi. Ce să mai? L-am luat dacă vrea să vină la noi! Mie Şumi mi-a spus de el, eu nu îl cunosc.

Eu i-am spus lui Meme. Ştii ce fac? Dacă vreau să iau un jucător îl întreb pe Meme. Dacă îl laudă, înseamnă că e Maradona. Dacă nu îl critică înseamnă că e foarte bun.

ADVERTISEMENT
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a...
Digi24.ro
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări

Dacă îl critică, te mai gândeşti puţin, că s-ar putea să fie bun. Când i-am zis de Lameira îmi spunea Meme: «E bun jucător. Se înţelege cu Cisotti». Când am auzit eu că Meme nu îl critică, am spus că e super jucător.

ADVERTISEMENT
Indignare în Europa, după anunțul americanilor:
Digisport.ro
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"

Meme îl ştia bine. Nu i-am spus că e de la Şumi treaba. Nu voiam să zică, acum aude. Meme mi-a spus că îl cunoaşte bine, ţine bine centrul terenului, apare la finalizare”, a dezvăluit Gigi Becali.

Marius Şumudică îl laudă pe Lameira: „Are bărbăţie dacă vrea la FCSB!”

Marius Şumudică l-a lăudat pe căpitanul celor de la Oţelul Galaţi, spunând că este un jucător experimentat cu o fundaţie solidă, format la FC Porto şi la naţionalele de juniori şi tineret ale Portugaliei:

ADVERTISEMENT

„E cel mai bun număr 6. Ţine Oţelul în spate. Căpitanul echipei. Are şcoala făcută la Porto, e crescut la toate naţionalele de juniori ale Portugaliei. E mare lucru dacă vrea să vină la FCSB. 

Înseamnă că are bărbăţie. Dacă un astfel de jucător vrea la FCSB şi ştim ce înseamnă şi ce se întâmplă la FCSB… Ăsta e patronul, martor aici de faţă”, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

„Dacă vrea la FCSB, atunci o să vină la FCSB!”. Gigi Becali aruncă bomba de transfer: „Mi-a zis Meme”

Juri Cisotti, unul dintre preferaţii lui Gigi Becali la FCSB! Ce spune despre...
Fanatik
Juri Cisotti, unul dintre preferaţii lui Gigi Becali la FCSB! Ce spune despre laudele şi criticile patronului
Fanatik SuperLiga, vineri, 12 decembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, spectacol cu invitați de...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, vineri, 12 decembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, spectacol cu invitați de top după cupele europene
Marius Şumudică, din nou pe banca tehnică la şapte luni de la despărţirea...
Fanatik
Marius Şumudică, din nou pe banca tehnică la şapte luni de la despărţirea de Rapid: „Vreau să revin unde îmi e locul!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Patronul din fotbalul românesc a izbucnit: 'Ultimul om care putea fi ministru! Un...
iamsport.ro
Patronul din fotbalul românesc a izbucnit: 'Ultimul om care putea fi ministru! Un simbol al corupției, un combinator care a făcut nenorociri, nu are nicio legătură cu ideea de justiție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!