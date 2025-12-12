„Dacă vrea la FCSB, atunci o să vină la FCSB!”. Gigi Becali aruncă bomba de transfer: „Mi-a zis Meme”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a obţinut o . Roş-albaştrii rămân în cursă pentru play-off-ul Europa League, iar Gigi Becali pregăteşte următoarele lovituri din perioada de mercato.

Gigi Becali anunţă transferul lui Joao Lameira de la Oţelul: „Păi gata! L-am luat dacă vrea să vină la noi”

Patronul FCSB a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Joao Lameira va fi transferat de FCSB dacă jucătorul îşi doreşte. FANATIK , dar campioana României poate deturna transferul, mai ales că lusitanul îşi doreşte să joace la campioana României:

„Cică l-au luat polonezii? Dacă vrea la FCSB, înseamnă că o să vină la FCSB. Păi gata! E la noi. Ce să mai? L-am luat dacă vrea să vină la noi! Mie Şumi mi-a spus de el, eu nu îl cunosc.

Eu i-am spus lui Meme. Ştii ce fac? Dacă vreau să iau un jucător îl întreb pe Meme. Dacă îl laudă, înseamnă că e Maradona. Dacă nu îl critică înseamnă că e foarte bun.

Dacă îl critică, te mai gândeşti puţin, că s-ar putea să fie bun. Când i-am zis de Lameira îmi spunea Meme: «E bun jucător. Se înţelege cu Cisotti». Când am auzit eu că Meme nu îl critică, am spus că e super jucător.

Meme îl ştia bine. Nu i-am spus că e de la Şumi treaba. Nu voiam să zică, acum aude. Meme mi-a spus că îl cunoaşte bine, ţine bine centrul terenului, apare la finalizare”, a dezvăluit Gigi Becali.

Marius Şumudică îl laudă pe Lameira: „Are bărbăţie dacă vrea la FCSB!”

Marius Şumudică l-a lăudat pe căpitanul celor de la Oţelul Galaţi, spunând că este un jucător experimentat cu o fundaţie solidă, format la FC Porto şi la naţionalele de juniori şi tineret ale Portugaliei:

„E cel mai bun număr 6. Ţine Oţelul în spate. Căpitanul echipei. Are şcoala făcută la Porto, e crescut la toate naţionalele de juniori ale Portugaliei. E mare lucru dacă vrea să vină la FCSB.

Înseamnă că are bărbăţie. Dacă un astfel de jucător vrea la FCSB şi ştim ce înseamnă şi ce se întâmplă la FCSB… Ăsta e patronul, martor aici de faţă”, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.