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Primul autovehicul 100% electric al celor de la Dacia a fost lansat oficial pe piață în primăvara anului 2021. Acum, noul model Spring a suferit o serie de modificări și a fost deja prezentat la saloanele de specialitate din domeniul auto.

Spring, varianta de la Dacia care se va produce în Europa

Compania Dacia este una cu tradiție în România. Firma continuă să atingă performanțe înalte și să revoluționeze piața auto odată cu . Două dintre variantele care ies pe poarta fabricii din Mioveni, județul Argeș, vor fi echipate cu această îmbunătățire majoră.

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Inovația se va aplica la Sandero și Duster. Acesta din urmă a căpătat foarte multă popularitate și este . Europenii primesc acum o veste bună legat de un autoturism electric care a fost prezentat în cursul zilei de marți, 8 septembrie 2026. Mai exact, este vorba de Spring care nu se va produce în China.

Acesta se va realiza în Uniunea Europeană, la uzina Renault din localitatea Novo Mesto, Slovenia. Producătorul auto a transmis că a doua generație a acestei variante 100% electrice este una remarcabilă, care nu va trece neobservată pe stradă. Mașina va fi construită pe aceeași platformă cu Renault Twingo și cu un model înrudit de la Nissan.

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„Noul model Spring păstrează numele generației precedente, dar schimbă totul în rest. Cu un design complet nou și construit pe noua platformă compactă RG-EV a Grupului Renault, modelul are complet diferite”, se arată în comunicatul transmis de producătorul român Dacia.

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Cum arată, de fapt, noul Spring de la Dacia

Noul Spring este mult îmbunătățit față de vechile variante. Una dintre schimbări are legătură cu lungimea. Dacia a transmis că este vorba de o creștere de 18 cm în ceea ce privește lățimea față de predecesorul său. Acest lucru îi conferă un aspect mai impunător și mai robust, sporind în același timp spațiul interior.

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De asemenea, autoturismul are un design menit să-i sporească atractivitatea. În ceea ce privește motorizarea vehiculul este echipat cu un motor care dezvoltă 60 kW (80 hp) și un cuplu de 175 Nm. Mai mult decât atât, compania a subliniat că accelerează de la 0 la 100 km/h în 12,1 secunde. Autoturismul electric de la Dacia atinge o viteză maximă de 130 km/h.

Noul Spring are un portbagaj destul de încăpător de 337 litri, care poate fi mărit până la 1283 de litri prin rabatarea banchetei spate. Autonomia bateriei este de până la 250 de kilometri în ciclul mixt WLTP, în timp ce bateria LFP are o capacitate utilă de 27,5 kWh. Compania susține că o singură încărcare pe săptămână este de ajuns pentru majoritatea utilizatorilor noului Spring.

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Ce preț va avea noul Spring de la Dacia

În aceeași notă, Dacia a anunțat că modelul este echipat standard cu un încărcător CA integrat de 6,6 kW integrat, care îl încarcă de la 15% la 80% în 9 ore la o priză de uz casnic. În schimb, la o priză de mare putere încărcarea de la 15% la 80% durează 5 ore și 40 de minute. Totodată, la o stație de încărcare de perete de 7 kW durează 2 ore și 55 de minute.

Noul Spring va fi disponibil în patru culori și două versiuni de echipare, Expression și Journey. Producătorul auto și-a propus să înceapă livrările începând cu prima parte a anului 2027. Prețul de pornire pentru acest model pleacă de la 17.900 de euro.