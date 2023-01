Dacia ironizează abonamentele BMW privind scaunele încălzite. Constructorul român oferă gratis sticle cu apă caldă

Anul trecut, BMW anunța că anumite funcționalități vor fi disponibile pe bază de abonament în viitor. În această categorie erau incluse și scaunele încălzite.

Aflând de această inițiativă a mult mai faimosului competitor de pe piața auto europeană, a anunțat o contra-măsură.

Pe 1 și 2 februarie, clienții din Marea Britanie ai mărcii din România sunt invitați la showroom-urile Dacia Staples Corner (Londra), Dacia Manchester și Dacia Swansea.

Aici, ei vor primi gratuit o sticlă cu apă caldă denumită ”Heated Seat Saviour”, scrie .

Prin acest demers, Dacia ironizează constructorii care oferă tot mai multe funcționalități pe bază de abonament, inclusiv scaunele încălzite. Recipientele sunt , Duster și Sandero Stepway.

Heated Seat Saviour hot water bottles keep drivers toasty on chilly winter drives, and the best part? No subscription required 😉

— Dacia UK (@daciauk)