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Înființată la jumătatea anilor 60 în urma unui acord de cooperare între guvernul de la București și constructorul francez Renault, Dacia a devenit rapid un reper pentru țara noastră. Acum, reprezentanții companiei au transmis că sunt pe cale să revoluționeze piața auto.

Schimbare pe piața auto de la producătorul românesc Dacia

Dacia este un simbol de succes pentru România, unul dintre modelele producătorului fiind . Bigster are un nume amuzant și i-a cucerit pe șoferii englezi. În schimb, O perioadă scurtă producția lor a fost oprită pentru mentenanță.

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În prezent, lucrurile au revenit la normal, compania venind cu o veste uriașă. Reprezentanții firmei sunt pe cale să schimbe complet piața auto internațională cu un model tribrid care merge pe benzină, GPL și baterie electrică. Mai mult, este primul de acest timp din lume, autonomia garantată fiind de cel puțin 1.500 de kilometri.

Variantele care vor fi echipate cu această tehnologie revoluționară sunt Duster și Bigster. Acestea se numără printre cele mai vândute de către producătorul de la Mioveni, județul Argeș. Motorul celor două modele dezvoltă o putere de 140 Cai Putere, iar cifrele de consum în regim WLTP sunt 7,1 – 7,2 l/100 km (GPL) și 5,5 – 5,6 l/100 km (benzină).

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Totodată, Dacia transmite că emisiile de CO2 sunt de 116 – 118 g/km (GPL) și de 124 – 126 g/km (benzină). Avantajele acestei inovații sunt nenumărate, Dacia subliniind că motorul tribrid are rolul de a reduce costurile de carburant cu până la 40%. În plus, reduce impactul asupra mediului cu până la 10% mai puțin CO₂ în modul 4×4.

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Conducătorii auto se vor bucura de o conducere lină și dinamică pe drumurile publice datorită transmisiei automate. În aceeași notă, compania mai adaugă că autonomia este una extrem de ridicată. În momentul de față, cea mai mare autonomie oficială pentru o mașină pur electrică disponibilă pe piață ajunge la aproximativ 810 kilometri.

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Inovația pusă în aplicare de către Dacia

„Dacia inovează cu o nouă tehnologie: motorizarea tribrid. Un nou grup motopropulsor care dărâmă convențiile, cu un nume inteligent și modern, creat pe măsura caracterului său inovator. Această motorizare combină trei surse de energie: electrică, benzină și GPL. Toate sunt cuplate la o transmisie capabilă să funcționeze atât în mod 4×2, cât și 4×4.

Dezvoltă 150 CP. Oferă o autonomie de până la 1.500 km prin combinarea unui rezervor plin de benzină cu un rezervor plin de GPL. De asemenea, îți permite să rulezi în mod electric până la 60% din timp în oraș”, se arată pe Dacia.