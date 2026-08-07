Dacia, mașina care i-a înnebunit pe francezi! De ce au oprit românii producția de Sandero și Duster

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Reprezentanții companiei Dacia au luat o decizie neașteptată în ceea ce privește mașina care i-a înnebunit pe francezi. Descoperă în rândurile de mai jos de ce au oprit românii producția de Sandero și Duster.

Dacia Sandero și Duster, puse pe pauză de producător

Dacia și Ford sunt doi producători importanți din România, care exportă în afară cantități uriașe de mașini. Din păcate, perioada aceasta companiile au fost nevoite să ia o decizie radicală. Au anunțat că au suspendat temporar liniile de producție, fabricile de la Mioveni (Sandero, Logan, Jogger, Duster 3 și Bigster), respectiv Craiova (Ford Puma) fiind închise o perioadă bună.

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Porțile celor două firme sunt ferecate în intervalul 4-19 august 2026. Anunțul a fost făcut de reprezentanți care au subliniat că au devansat în realitate perioada pe care o aveau programată inițial, tot pentru această lună când urmau să aibă loc lucrări de mentenanță. Decizia a fost pusă pe seama valului de căldură.

Un alt motiv important pentru care fabricile au sistat producția este legat de debitul mic de apă de pe Dunăre. Acesta a scăzut enorm din cauza temperaturilor ridicate, ajungând să fie în zilele de 5 și 6 august de 1.400 m3/s. Pe de altă parte, meteorologii subliniază faptul că media multianuală în august este 3.900 m3/s.

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Cu toate că, închiderea de la coincide cu lucrările de mentenanță francezii se tem că nu vor mai intra în posesia autoturismelor preferate. În schimb, guvernul condus de Ilie Bolojan trage un semnal de alarmă cu privire la o supraîncărcare a rețelei electrice. Astfel, a solicitat principalilor săi consumatori industriali să reducă sau chiar să oprească operațiunile.

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Dacia, afectată de situația din România

Dacia și Ford eliberează, în total, 200 MW, în timpul închiderii temporare a fabricilor. Așadar, asta înseamnă aproximativ echivalentul consumului unui oraș de dimensiuni medii. Din păcate, companiile care produc Sandero, Duster și Puma se mai lovesc de încă o situație nefericită, tot pe Dunăre. Secarea complică răcirea la Cernavodă, transmit specialiștii.

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Prin urmare, lipsa apei afectează direct centrala nucleară al cărei sistem de răcire depinde de al doilea cel mai lung fluviu din Europa. Totodată, mai puțină apă se traduce printr-o capacitate de producție a energiei electrice mai mică. Un scenariu similiar se poate pune în aplicare și în alte țări europene, cum ar fi Ungaria și Franța.

EDF, cea mai mare companie de electricitate din , asigură publicul cu privire la capacitatea țării de a-și opera centralele electrice. Pe teritoriul ungar, unde există mai multe uzine auto, lucrurile nu sunt deloc pe roze. Specialiștii din domeniul producerii de autoturisme susțin că revenirea la normal depinde numai de precipitații.

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”Orice mică schimbare de comportament are impact”

„Nu vorbim de o intervenție nedorită la modul la care afectează partea economică și implicit forța de muncă angajată în aceste companii. Nu cred că acest moment al crizei din sectorul energetic poate genera o problemă pe piața forței de muncă, cel puțin nu ceea ce vedem în această perioadă.

Din înțelegerea mea, cele două companii (Dacia și Ford – n.red.) aveau oricum programată o pauză de de producție. Sunt niște activități de mentenanță. Nu au făcut decât probabil să mute un pic calendarul, adică dacă îl aveau în săptămânile următoare.

Probabil au devansat puțin. Orice mică schimbare de comportament are impact pe prognozele pe care furnizorii le au în ceea ce ei numesc necesar de energie”, a declarat directorul executiv al Federației Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE), Daniela Dărăban, într-o intervenție la .