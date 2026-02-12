Sport

Dacia Sandriders se retrage din Dakar după victoria din 2026! Reacţia constructorului român pentru Fanatik. Exclusiv

Decizie confirmată! După succesul răsunător de la începutul anului 2026, Dacia Sandriders alege să se retragă din faimosul Raliu Dakar. Primele reacții din partea constructorului
Ciprian Păvăleanu, Marian Popovici
12.02.2026 | 18:00
După ce a ieșit victorioasă la începutul anului 2026, Dacia a decis să se retragă din Dakar. Foto: Hepta.ro
Deși a ieșit victorioasă în anul 2026 în Raliul Dakar, Dacia a decis să se retragă începând cu următoarea ediție. Dacia Sandriders a bifat două apariții în celebra competiție de rally-raid, ultima soldându-se cu o victorie a duetului  Nasser Al-Attiyah – Fabian Lurquin. Dacia a confirmat pentru FANATIK zvonurile din presa internațională.

Dacia Sandriders se retrage din Dakar

Dacia și-a atins obiectivul după ce a ieșit victorioasă în Raliul Dakar la începutul anului 2026, iar atenția constructorului român urmează să se îndrepte spre o altă direcție după sezonul 2026, care se va încheia cu etapa Abu Dhabi Challenge. FANATIK a vorbit cu reprezentanții celor de la Dacia, care au oferit o primă reacție după decizia luată:

„Dacia își încheie participarea în Campionatul Mondial de Rally-Raid (W2RC) la finalul sezonului 2026, după etapa Abu Dhabi Challenge (22–27 noiembrie). Pe parcursul acestui ultim sezon, Dacia va participa cu trei mașini și patru echipaje de top, asigurând o prezență competitivă în fiecare rundă a campionatului.

Lansat în 2024, programul Dakar și W2RC și-a atins principalul obiectiv: câștigarea Raliului Dakar, un succes major care confirmă direcția strategică a proiectului și alegerile tehnice adoptate.

Pe baza acestor performanțe, Dacia valorifică experiența și cunoștințele tehnice acumulate și, după sezonul 2026, își va redirecționa atenția asupra consolidării competențelor sale de bază și dezvoltarea activităților principale ale mărcii”, a fost răspunsul oficial al Dacia pentru FANATIK.

Cât costă mașina cu care Nasser Al-Attiyah a câștigat Raliul Dakar pentru Dacia

Nasser Al-Attiyah este câștigător de șase ori al Raliului Dakar, iar ultima victorie a venit alături de Dacia. Dacia Sandrider este un model conceput special pentru acest tip de competiții, iar interiorul mașinii este unul cu adevărat fascinant, un aspect cunoscut de foarte puțină lume.

Felul în care arată un astfel de model nu are nicio legătură cu automobilele pe care oamenii le conduc în viața de zi cu zi. Până și legendarul pilot qatarez a avut nevoie de mult timp pentru a se obișnui cu noua configurație. Mașina este evaluată la o sumă de aproximativ un milion de euro.

@bratudorBord, butoane şi comenzi în Dacia Sandrider, proaspătă câştigătoare Dakar 2026. Toate cele patru exemplare ale echipei Sandriders au terminat Dakar 2026. Cel mai solicitant rally raid din Lume a fost câştigat de una dintre ele, pilotată de Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin.

♬ original sound – Tudor Bratu

