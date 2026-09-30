Dacia Spring 2027 sau BYD Dolphin Surf? Spaniolii au ales cea mai bună electrică sub 20.000 de euro

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Mașinile electrice sunt tot mai vizibile pe drumurile publice atât din România, cât și din afara granițelor. Dacia Spring 2027 și BYD Dolphin Surf sunt două modele care ”se bat” la una dintre cele mai importante categorii, și anume costul de achiziție.

Cea mai bună variantă sub 20.000 de euro: Dacia Spring 2027 sau BYD Dolphin Surf

Jurnaliștii din Spania au luat în vizor care va fi lansat în anul 2027. Mașina electrică se va produce într-o fabrică europeană, nicidecum în China. Aceasta va ieși pe poarta unei uzine Renault care se găsește în localitatea Novo Mesto din Slovenia. Producătorul auto a transmis că această generație de autoturisme este una remarcabilă.

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Vehiculul va fi construit pe aceeași platformă cu Renault Twingo și cu un model înrudit de la Nissan. Astfel, nu este deloc de mirare că a fost comparată cu Dolphin Surf, care se fabrică în China. Ambele sunt pentru condusul în orașe datorită dimensiunilor compacte. Sunt mici și șoferii găsesc imediat locuri de parcare pentru ele.

Brandul românesc măsoară 3,85 metri lungime, 1,74 metri lățime și 1,49 metri înălțime. Noul Spring e mai lung cu 15 centimetri față de modelul pe care îl înlocuiește. Cu toate acestea, a rămas una dintre cele mai mici mașini electrice de pe piață. Totodată, autoturismul este mai compact decât cel chinezesc pentru că dispune de un interior mai spațios, omologat pentru patru pasageri.

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Mai mult, portbagajul are o capacitate de 337 de litri, inclusiv podeaua dublă, puțin mai mult decât rivalul său. De asemenea, există și un alt compartiment în față, cu o capacitate de 18 litri. Pe de altă parte, mașina electrică din China este mult mai mică. Măsoară 3,99 metri lungime, 1,72 metri lățime și 1,59 metri înălțime, cu un ampatament de 2,50 metri.

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Costurile cu care se pot găsi pe piață mașinile

Cele două mașini au autonomii de peste 250 de kilometri. Marca românească, parte a Grupului Renault, nu a anunțat deocamdată costul de vânzare, însă modelul actual pleacă de la 16.245 de euro, excluzând stimulentul guvernamental al Programului Auto. Noua generație ar putea fi mai scumpă, dar rămâne sub 20.000 de euro.

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Pentru BYD Dolphin Surf costul pornește de la 19.990 de euro, dar scade la 14.455 de euro cu reducerea de 3.375 de euro din Planul Auto+ și reducerea de 2.160 de euro de la producător. Prin urmare, cele două mașini electrice vor putea fi achiziționate de cei interesați cu sume sub 20.000 de euro, conform .

Cum arată, de fapt, motorizarea

Dacia Spring 2027 este o mașină construită pe platforma RGEV de la Renault. Aceasta este concepută special pentru vehicule electrice mici și dispune de un motor de 82 CP. Acesta este cuplat la o baterie litiu-fier fosfat (LFP) răcită cu apă și cu o capacitate netă de 27,5 kWh. Producătorul a anunțat că are un consum mediu omologat de 12,7 kWh/100 km.

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Prin urmare, mașina are o autonomie de 250 kilometri. Vine echipată cu un încărcător de curent alternativ de 6,6 kW, care se alimentează de la 15% la 80% în 2 ore și 55 de minute. Opțional, cumpărătorul poate beneficia de un încărcător de 11 kW. Acesta are rolul de a reduce timpul de încărcare la 1 oră și 55 de minute.

Cu toate acestea, doar versiunea Journey oferă posibilitatea încărcării rapide în curent continuu la o putere maximă de 50 kW, trecând de la 15 la 80% în 28 de minute. Pe de altă parte, BYD Dolphin Surf este vândut pe piața din Spania cu trei opțiuni de motorizare, în funcție de nivelul de echipare: Active, Boost și Comfort.

Primele două au un motor de 88 CP, în timp ce modelul de top folosește un motor de 156 CP și 220 Nm de cuplu. Și când vine vorba de baterie există două variante. Întotdeauna este vorba de o baterie BYD Blade de tip LFP care are 30 kWh pentru Active, cu o autonomie de 220 de kilometri. Versiunea de 43,2 kWh pentru Boost și Comfort dispune de o autonomie de 322, respectiv 310 kilometri (până la 507 kilometri în oraș).

Concurență mare între Dacia Spring din 2027 și BYD Dolphin Surf

În aceeași notă, bateria suportă o putere maximă de încărcare în curent continuu de 65 kW în versiunea Active. Are 85 kW în versiunea Boost și Comfort. Acest lucru se traduce prin faptul că indiferent de capacitatea bateriei aceasta poate trece de la 10% la 80% în 30 de minute. Anunțul a fost făcut de producătorul chinez.

În concluzie, Dacia Spring din 2027 și BYD Dolphin Surf concurează la capitolul echipamente standard, dar și la schimbările introduse din punct de vedere tehnologic. Jurnaliștii din Spania consideră că modelul românesc va fi mult mai accesibil la cost decât cel chinezesc. Au transmis acest lucru chiar dacă prețurile nu au fost făcute publice până acum.