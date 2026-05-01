Dacia, un brand de top al României, salvat de la dispariție de un fost om din fotbal. Decizia care a transformat fabrica într-una dintre cele mai importante de pe piața auto europeană

În 2025, Dacia și-a păstrat poziția de cel mai valoros brand românesc, evaluat la aproximativ 1,1 miliarde euro. Marca auto a traversat, în anii care au urmat Revoluției din 1989, o perioadă extrem de tulbure. Salvarea ei a fost strâns legată de cele întreprinse de un fost om din fotbal, care în urmă cu câteva decenii ocupa funcția de director al Uzinelor Dacia.

Cum a reușit Constantin Stroe să revigoreze, în primă fază, clubul de fotbal FC Argeș. Rolul jucat de Dacia

Automobilul emblematic al României, Dacia, are o legătură strânsă cu numele lui Constantin Stroe. Acesta din urmă a jucat un rol fundamental în ultimele perioade în care clubul de fotbal din Trivale, FC Argeș Pitești a contat cu adevărat în prima ligă. Vorbim aici de performanțe notabile pe prima scenă, care s-au concretizat apoi cu ultima participare în Cupa UEFA (1998).

”Mariajul” dintre Dacia și clubul de fotbal a început în 1992. Este cunoscut faptul că, la începutul anilor 90, numele principalului sponsor al echipei a devenit marca auto din sudul țării. Formația s-a numit, de altfel, o perioadă, ”FC Argeș Dacia Pitești”. Clubul din Trivale a intrat pe o pantă ascendentă. În anul 1992 era în liga secundă. Salvarea sa a venit însă de la Uzina Dacia, care a devenit sponsorul echipei FC Argeş.

Trebuie punctat faptul că meritul a fost al directorului Constantin Stroe. Grație implicării sale, în doi ani, FC Argeş revine în Divizia A. În sezonul 1993-1994, Stroe era un stâlp al conducerii clubului, ocupând funcția de președinte al Consiliului Director. La finalul anilor 90, grație evoluțiilor din campionat, echipa piteșteană a ajuns în preliminariile Cupei UEFA. , Jean Barbu sau Constantin Schumacher.

Dacia, cel mai valoros brand românesc, salvat de un om din fotbal

Anii ’90 nu au fost unii dificili doar pentru FC Argeș, ci și pentru marca Dacia. După Revoluție, Uzina de la Mioveni se afla într-o situație dramatică. Producția era învechită, lipseau investițiile, iar tehnologia una depășită. Dată fiind această situație, uzina risca falimentul sau dispariția brandului Dacia, cum s-a întâmplat, din păcate, cu multe alte întreprinderi românești după căderea comunismului.

În rolul de salvator al mărcii Dacia a intrat Constantin Stroe. În anii 90, acesta a inițiat o serie de contacte cu mari constructori auto de renume din lume. S-au purtat discuții cu cel puțin 8 companii. Printre ele: Audi, Chrysler, General Motors, Peugeot – Citroen, Fiat, Daewoo sau Hyundai. Niciunul nu a oferit însă o soluție completă de relansare a brandului.

Cu cei de la Hyundai, discuțiile au fost extrem de avansate. De altfel, în 1997 chiar s-a parafat un contract pentru stabilirea unei linii de asamblare privind modelul Accent. Acest plan nu salva uzina, pentru că în asamblare ar fi fost implicați doar 500 din cei 28.000 de angajați ai uzinei. În ciuda acestei situații, de aici s-a ajuns la un moment-cheie. În scenă și-au făcut apariția cei de la Renault. Francezii au aflat că s-a semnat o înțelegere cu sud-coreenii și astfel au devenit interesați de uzină. În 1999 au semnat contractul de privatizare pentru Dacia, povestea Stroe, citat de .

Dacia, pe buza prăpastiei în urmă cu trei decenii. Vânzările negociate de Constantin Stroe

De-a lungul timpului, același Constantin Stroe a mai povestit faptul că Dacia a fost de câteva ori în pragul falimentului după Revoluție: ”Spre exemplu, în 1993, când compania își pierduse multe din piețele de export, salvarea a venit de la un transport de 4.400 de mașini în China, cu plata la livrare. Au fost 17 zile de coșmar, mi-a fost frică sa nu pățească ceva vaporul, că era un transport scump, dar neasigurat”, spunea fostul inginer al Uzinei, conform sursei citate.

În acea perioadă, marca românească a făcut practic ocolul lumii. a ajuns și în Columbia. Aici, Stroe a negociat în condiții cu totul speciale, ”cu pistolul pe masă” cu unul din oamenii temutului traficant Pablo Escobar. S-a bătut palma pentru exportul a 6.000 de mașini.

Cine a fost Constantin Stroe

Constantin Stroe s-a născut în Hulubești, județul Dâmbovița, în 1942. Încă din 1968 și-a început cariera în industria auto. Rând pe rând, Stroe a fost inginer, şef secţie şi inginer şef al fabricii. Din 1982 ajunge director tehnic al Centralei Industriale de Autoturisme Piteşti, iar în 1989 a preluat responsabilităţile de director al Întreprinderii de Autoturisme Timişoara.

Timp de peste un deceniu, 12 ani, din februarie 1990 până în septembrie 2002, a fost director general al Automobile Dacia. Acesta a reprezentat industria românească de profil, ca preşedinte, apoi director general al ACAROM, membru în Consiliul Director al Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA) şi membru in comitetul Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Constantin Stroe a fost și vice-preşedinte al Consiliilor de Administraţie Automobile Dacia şi Renault Technologie Roumanie.

În 2004, Stroe a fost decorat de statul francez cu distincția Cavaler al Ordinului Național al Legiunii de Onoare. Apoi, 2012 a primit de la statul român Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler. Constantin Stroe a suferit pe 27 noiembrie un accident vascular cerebral. A fost operat la spitalul Bagdasar Arseni din București. A murit, la 74 de ani, pe 17 decembrie 2016.