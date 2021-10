Dacian Cioloș a depus programul de guvernare şi lista miniștrilor la Parlament: “E nevoie de măsuri excepţionale”. Update

Dacian Cioloș a specificat că România trebuie să aibă parte cât mai rapid de un guvern, având în vedere situația dramatică din țară privind îmbolnăvirile cu coronavirus.

„Am depus o listă de miniștri pentru un Guvern monocolor. Nu e momentul pentru un experiment. Avem nevoie, în cazul în care acest guvern trece, de oameni care să răspundă rapid nevoilor politice şi care să îşi asume măsurile dificile care urmează. Noi suntem pregătiţi să ne asumăm aceste măsuri dificile.

Din păcate, suntem într-un moment în care nu ne mai putem permite să pierdem nicio secundă. Avem nevoie de un executiv capabil să îşi asume în fiecare minut deciziile necesare şi să poate să acţioneze imediat”, a informat Cioloș.

El a anunțat că programul de guvernare este unul dur, dar situația sanitară impune măsuri excepționale. De asemenea, premierul desemnat a precizat că domeniile de interes pentru USR sunt criza sanitară și cea energetică.

„Programul nostru de guvernare poate să pară dur, dar e necesar, pentru că în situaţii excepţionale e nevoie şi de măsuri excepţionale.

Ne vom concentra pe priorităţile evidente în momentul de faţă, avem nevoie de soluţii şi de măsuri imediate pentru criza sanitară.

Deja e prea târziu şi vedem că mor zilnic oameni, zilnic sute de oameni, şi trebuie în acelaşi timp să ne pregătim pentru criza energetică ce poate să lovească puternic oamenii în această iarnă”, a precizat Dacian Cioloș.

Premierul desemnat a spus că s-a încercat formarea unei majorități înainte ca programul de guvernare să fie depus, dar cum acest lucru nu a avut succes, USR merge mai departe cu demersul său.

„Soluția noastră avantajează pe toată lumea. Sper să ajungem la pace politică și România să treacă peste iarnă. Am încercat să negociem o majoritate politică, nu am reușit, dar am decis să mergem până la capăt.

Sper să putem organiza audieri și votul cât mai repede”, a spus acesta.

În același timp, liderul USR a informat că partidul rămâne deschis pentru orice soluție „rezonabilă” pentru guvernare, inclusiv o coaliție cu foștii parteneri, anume PNL și UDMR.

„USR nu refuză categoric nicio variantă în care găsim o soluție rezonabilă, am spus că nu guvernăm cu PSD și AUR”, a spus el.

Totodată, Dacian Cioloș a vorbit și despre o măsură din programul de guvernare, aceea că USR dorește ca toți angajații care intră în contact direct cu oamenii să aibă certificat verde, iar măsura ar urma să fie aplicată atât în mediul privat, cât și pentru cei de la stat.

Totodată, el vrea ca testarea pentru Covid-19 să fie mai accesibilă.

„Vrem să aplicăm certificatul verde pentru acele categorii profesionale care intră în contact cu populația, e vorba de sănătatea oamenilor.

Nu ne oprim la a face această propunere, e nevoie și de o accelerare a vaccinării și un acces mai mare la centrele de testare și testele să fie mai accesibile pentru cei care au nevoie”, a mai precizat el.