Dacian Cioloș, adevărul despre spiralele MISA! „Cred că am fost la una, la mare”

Prezent în emisiunea Denisei Rifai, Dacian Cioloș nu s-a ferit de întrebările dificile. Fostul premier a discutat și despre implicarea pe care a avut-o în MISA.

„Cred că am fost la o spirală, la mare, erau tabere organizate. Erau la vremea aceea între zece și 20 de mii de cursanți în toată țara. Te înscriai ca la orice curs și învățam diferite posturi, diferite tehnici de meditație, eram interesat, citeam.

Dacian Cioloș, adevărul despre spiralele MISA!

Aveam acces la Biblioteca Universitară, eram doritor să învăț foarte multe, în acest context am participat. N-am avut nicio legătură cu asta și chiar nu îmi pare rău că am participat. Nu prea mai am timp de meditație, mai fac relaxări, să-mi așez gândurile, să devin conștient”, a zis Cioloș

Acesta a ținut să explice și momentul în care s-a spus despre el că a refuzat să depună jurământul cu mâna pe Biblie.

„Am jurat cu mâna pe Biblie, observațiile presei au fost că nu mi-am făcut cruce după aceea. Am pus mâna pe Constituție și pe Biblie.

Am fost primul, eram atât de emoționat, nu am realizat din cauza emoțiilor, dar nu s-a pus niciodată problema să nu pun mâna pe Biblie din motive ideologice. Pentru mine credința e în inimă, în suflet, dar nu o să o exibiționez niciodată sau să o folosesc politic”, a zis Dacian Cioloș.

Atunci când a fost chestionat despre vecinii din satul în care s-a născut, a recunoscut că nu toți au fost mulțumiți de munca lui ca premier.

„Nu cred că au fost vecinii mei complet mulțumiți, așa cum multă lume nu a fost. Așteptările au fost foarte mari, a fost un entuziasm, eu personal nu am realizat atunci, a fost o surpriză și pentru mine. Am intrat în această aventură asumând-o total, dar fără să realizez care vor fi pârghiile pe care le voi avea la dispoziție”, a continuat .

Despre situația transgenderilor, fostul premier a precizat că totul a fost un subiect de presă. Important pentru el era asistența medicală pentru femei.

„Pe mine m-a interesat pentru a susține drepturile femeilor la asistență medicală peste tot. Despre transgenderi erau 4 linii într-un raport de zeci de pagini. Eu sunt interesat în România mai ales de drepturile femeilor.

Susțin drepturile oricărui cetățean indiferent de cum își duce el viața, dar pe mine m-a interesat să ajut femeile. Orice cetățean al UE are drepturi la asistență medicală, acolo nu era vorba de născut, aberațiile nu le comentez”, a mai zis Cioloș

Numele Julien i-a dat mari bătăi de cap. Și totuși, fostul premier spune că nu l-a folosit niciodată. „Nu, nici nu mi se spune Julien. A ajuns în spațiul public când am ajuns ministru, eu nu l-am folosit niciodată. Nici părinții, nici soția care e franțuzoaică, nici familia ei, s-a exacerbat subiectul acesta”, a mai zis acesta.

„Nu am îmbrâncit-o pe Doina Cornea, e o afirmație abuzivă, eu nu eram milițian în termen, eram soldat în Armata Română. Eu eram un soldat care mergea cu un sectorist, nu am făcut de pază la casa Doinei Cornea, am avut ocazia să mă întâlnesc cu doamna, să vorbesc.

Eu n-am văzut-o pe doamna Doina Cornea, milițianul mi-a zis că pe acea stradă locuia ea. Niciodată sectoristul care făcea rondul acolo, niciodată nu ne-am întâlnit cu doamna. Nu am dat ochii cu doamna Doina Cornea decât multă vreme după Revoluție”, a mai adăugat Cioloș.

Apropiat al președintelui francez Emmanuel Macron și lider al grupului politic Renew Europe, al treilea ca mărime din Parlamentul European, Dacian Cioloș spune că apără strict interesele României

„Nu am fost niciodată omul Franței, sunt omul României, îmi iubesc țara, niciodată nu o să pun înaintea României nicio altă țară de pe această planetă. Nu am fost la Paris să mă întâlnesc cu Macron”, a spus fostul premier.