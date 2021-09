Dacian Cioloș dă vina pe politicieni pentru eșecul vaccinării: „Lasă impresia că ei se pricep la toate”

Europarlamentarul Dacian Cioloş a afirmat, în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, că politicienii și-au arogat un rol prea mare în ce privește campania de vaccinare.

El a dat exemplul premierului Florin Cîțu care a decis să coordoneze direct campania de vaccinare în loc să o lase pe seama Ministerului Sănătății.

Cioloș a mai spus că apelurile adresate de către politicieni populației de a se vaccina sunt inutile întrucât oamenii nu iau deciziile legate de sănătatea lor pe baza sfaturilor venite din mediul politic.

Cioloș nu crede în eficiența mesajelor politicienilor

„E o informaţie publică faptul că m-am vaccinat. Cred că şi ăsta (subiectul vaccinării – n. r.) l-am politizat prea mult. Vorbim prea mult politic de vaccinare. Eu cred că trebuie să vorbească oamenii care se pricep la lucrurile astea, oamenii care pot să vină cu argumente, că e vorba de sănătatea noastră (…) Politicienii lasă impresia că ei se pricep la toate şi vedeţi cum intră în gardă cu tot felul de subiecte cu care se pricep la toate şi în loc că stea de vorbă cu oameni care chiar se pricep, să asculte opinii şi din societate, să asculte şi opinii şi argumente de la specialişti, să încerce să le traducă oamenilor, folosesc politic lucrurile astea”, a declarat Dacian Cioloş, citat de .

Un semn al faptului că și campania de vaccinare „a fost folosită politic” este, în opinia fostului premier, şi faptul că vaccinarea nu a fost lăsată ministerul de resort, ci a fost trecută în subordinea șefului Guvernului.

„Acuma sunt de vină miniştrii USR PLUS că nu a mers bine campania de vaccinare care a fost coordonată de premier. Deci nu trebuie politizate lucrurile astea”, a comentat .

Acesta are dubii că un apel public făcut de el i-ar face pe oameni să se vaccineze, aceasta fiind o decizie luată după alte mecanisme decât cel al convingerii populației de către cei care-l conduc.

„Eu nu cred că, dacă eu îi îndemn, oamenii o să se vaccineze. Eu am spus că m-am vaccinat, mi-am spus opinia întotdeauna, am trecut şi prin boală, încă mai am şi imunitatea dată de boală, am fost transparent cu lucrurile astea. Dar sănătatea e o treabă serioasă, pe mine mă preocupă sănătatea mea, a familiei mele, caut informaţii, încerc să înţeleg lucruri, pot să îmi schimb opinia şi să îmi las să evolueze opinia atunci când vin cu argumente, când am semne de întrebare revin cu ele, pentru sunt un om şi eu, la fel ca ceilalţi oameni”, a mai spus Dacian Cioloş.