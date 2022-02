Ce rămâne din USR după plecarea lui Dacian Cioloș. Partidul, între irelevanță și șansa unei noi identități

Demisia lui Dacian Cioloș din funcția de președinte al USR, la doar patru luni după ce a fost ales, lasă în urmă un partid care intrase de mai multă vreme într-un con de umbră, pierzându-și, în fața AUR, titlul de principal partid de opoziție.

Analiștii politici sunt de părere că fostul lider PLUS nu a părut a fi liderul de care acest partid are nevoie acum, în opoziție, și că USR poate profita de această criză pentru a-și regăsi identitatea. Pe de altă parte, spun aceștia, cu un al doilea președinte forțat să-și părăsească funcția în doar câțiva ani, USR riscă să devină un partid capturat de un grup intern de interese și incapabil să evolueze după voința majorității.

Sociologul Vladimir Ionaș este de părere că această criză internă a USR arată că nu a existat o fuziune reală între grupările PLUS și USR la congresul de la începutul lunii octombrie a anului trecut, în special în conextul în care echipa lui Barna și-a păstrat majoritatea în Biroul Național. În opinia acestuia, este de înțeles și dorința celor din USR de a beneficia de majoritatea funcțiilor în partid, în condițiile în care ei reprezintă și aduc cele mai multe voturi.

O fuziune fără succes

„Pentru foarte multă lume era clar încă de la început, din momentul în care domnul Cioloș a câștigat președenția partidului, iar majoritatea în Biroul Național a fost păstrată de gruparea fostului USR, că lucrurile vor merge destul de greu între cele două tabere. Asta pentru că au viziuni total diferite.

Cred că e și normal ca USR să-și dorească mai mult, să aibă niște așteptări mai mari – ca oamenii USR să primească mai multe funcții. Asta pentru că USR-ul, în toată perioada de dinaintea contopirii celor două formațiuni, a fost partidul care a ținut PLUS-ul în brațe, fără ca acesta să facă ceva, sau să reprezinte ceva.

De fiecare dată când cele două partide erau măsurate separat, PLUS-ul abia reușea să treacă pragul, asta dacă reușea. Deci USR-ul este partidul care a venit cu acele organizații care au muncit pe teren și au adus voturi. Și atunci e evident că a existat o oarecare frustrare și o oarecare dorință din partea fostei echipe USR să dețină controlul asupra partidului. Și lucrul ăsta s-a văzut și din faptul că după alegerea domnului Cioloș la congres s-a votat ca numele partidului să fie USR și nu USRPLUS”, a declarat pentru FANATIK Vladimir Ionaș, sociolog la la Grupul de Studii Socio Comportamentale AVANGARDE.

Cioloș a câștigat alegerile și cu voturile din partea useriștilor, care îl detestau pe Barna

După ce și-a anunțat demisia din fruntea USR, Dacian Cioloș a explicat că nu puterile i-au lipsit în această perioadă, ci încrederea că cele două tabere pot lucra împreună. „Când ai în Biroul Naţional un vot de 14 la 11 e o falie care e greu de depăşit”, a subliniat el. Analiștii politici susțin că partidul ajunsese astfel la un blocaj între tabăra Barna, care putea bloca orice inițiativă a grupului PLUS, și Dacian Cioloș, care în fapt nu a reușit să vină cu o nouă viziune pentru partid.

„Cioloș a câștigat alegerile și cu voturile din partea useriștilor, care îl detestau pe Barna. Însă, aceștia din urmă au câștigat pe structurile de partid, unde nu a existat votul orizontal, ci doar cel de la comitetele din partid – oameni puși cu mâna de Barna – și asta a condus la acest sistem care, fără discuție, este blocator pentru Cioloș. El nu poate să facă nimic, chiar dacă și-ar dori. Asta chiar dacă, și în acest punct trebuie să fim de acord cu toată lumea, nu a propus ceva. La nivel organizatoric începuse să schimbe acest partid care arăta deja nefuncțional”, a declarat pentru FANATIK politologul Andrei Țăranu.

Pe de altă parte, sociologul Mircea Kivu este de părere că problema fundamentală a USR nu au fost liderii săi ci faptul că riscă să devină un partid capturat de o minoritate. Acesta a amintit de modul în care echipa Barna a decis accesul pe listele parlamentare înaintea alegerilor din 2020, moment în care mai mulți membri fondatori ai USR au fost nevoiți să părăsească formațiunea politică.

Mircea Kivu: Există o problemă de leadership

„Cred că partidul a intrat în zona de umbră încă înainte de a ajunge la guvernare. Dacă ne uităm în sondaje el era pe locul patru cam imediat după alegeri. Nu cred că ieșirea de la guvernare i-a afectat foarte mult, însă e clar că există o problemă de leadership. Problema nu e de când a devenit Cioloș co-președinte, ci mult mai veche. Cred că un partid din care demisionează doi președinți are o problemă mult mai mare. Și cred că originile acestei probleme au apărut în momentul în care echipa lui Barna a dat afară pe rând o mulțime de membri fondatori ai partidului, vorbesc de toți oamenii care n-au mai avut loc pe listele parlamentare, apoi toți cei dați afară pentru diverse delicte de opinie sau mai știu eu ce.

Nu văd cum poate renaște partidul în acest moment, pentru că din cei doi lideri nu există unul care să prezintă premisele unei reconstrucții a partidului”, a declarat pentru FANATIK sociologul Mircea Kivu.

Cioloș nu era liderul potrivit pentru USR

Opinia analiștilor politici este că Dacian Cioloș nu a reușit să arate că el era liderul potrivit pentru USR în acest moment în care partidul se află în opoziție și are de dus o luptă atât cu PNL și PSD cât și cu președintele Iohannis dar și cu cei de la AUR, partidul care a reușit să-i domine în opoziție.

„Domnul Cioloș a demonstrat în perioada asta că nu este neapărat un lider de opoziție ci, mai degrabă, un lider care să conducă partidul atunci când se află la putere. Din păcate pentru USR, din momentul în care au ieșit de la guvernare au dispărut de pe prima scenă a politicii românești, locul le-a fost luat total de AUR – tocmai de aceea AUR-ul a reușit să crească în sondaje și s-a poziționat ca principal partid de opoziție. Acum e prima dată când auzim ceva de USR în spațiul public de la ieșirea de la guvernare – și e vorba despre un scandal intern”, este de părere Vladimir Ionaș.

Pe de altă parte, susțin analiștii politici, dacă Dacian Cioloș nu a reușit să demonstreze că este liderul de care USR are nevoie, fostul președinte a demonstrat deja că nu este liderul carismatic capabil să ridice partidul. În opinia politologului Andrei Țăranu, problema principală a USR vine din faptul că îi lipsește identitatea ideologică și că nimeni nu știe în acest moment pentru ce luptă acest partid, fapt cu atât mai grav cu cât subiectele definitorii pentru USR, justiția și statul de drept, nu mai sunt o prioritate în agenda cetățenilor acum.

„Partidele de lideri intră în criză, asta e regula. Domnul Cioloș era foarte bun ca administrator de partid, adică să împartă sarcini, să construiască niște politici publice care să fie cât de cât atractive, să propună o dimensiune ideologică mai aproape poate de Renew Europe decât de ce sunt ei, dreapta, neo-pașoptistă – o chestie pe care nimeni nu o înțelege. Din punctul ăsta de vedere domnul Cioloș pare mai potrivit în măsura în care el are conexiuni europene care ar putea să inducă un influx de atractivitate pentru USR.

Pe de altă parte, domnul Barna în cei doi ani de conducere nu a demonstrat nici el mare lucru. Nu este nici un lider carismatic, și nu este nici un organizator de geniu. E mai degrabă un bizantin, adică își organizează el cuibul acolo, îi dă pe unii afară, îi aduce pe alții mai aproape și tot așa.

Domnul Drulă are o imagine de homo faber, care ar prealua figura unuia ca Traian Băsescu. Homo faber la noi, inginerul, cel care pune mâna, face șoseaua și așa mai departe – e un model care a mai existat în politica românească, însă e greu de spus dacă aceste modele mai sunt sustenabile acum.

Din punctul meu de vedere, dacă partidul ar veni cu o ofertă politcă serioasă, în care de exemplu să nu-i fie frică să se declare progresist. Și așa îl face toate lumea progresist și neo-marxist, măcar să vadă lume ce înseamnă acest progresism: să își asume că femeile trebuie să fie apărate, că trebuie să existe paritate de gen, că trebuie să fie introdusă o anumită corectitudine politică, că naționalismul gregar nu este o formulă potrivită pentru o societate europeană – l-ar scoate puțin din marasmul ăsta în care este un partid care nu spune nimic nimănui. Te mai întrebi și de ce există”, a declarat pentru FANATIK politologul Andrei Țăranu, profesor universitar la SNSPA.

Viitorul PLUS în afara USR?

Dacă Dacian Cioloș a anunțat luni că nu ia în calcul să refacă proiectul PLUS și că va rămâne în continuare un simplu membru al partidului, analiștii politici sunt de părere că acest partid nu ar fi avut oricum nicio șansă în afara USR.

„Eu nu cred că PLUS-ul poate exista în afara USR-ului, mai ales că PLUS-ul, așa cum era el cu domnul Cioloș lider și cu oamenii de acolo, formațiunea e mai degrabă un partid de stânga, decât unul de centru-dreapta cum se prezintă USR-ul. Domnul Cioloș nu are un profil de centru-dreapta, ci e mai degrabă de stânga modernă și nu știu cui ar putea să i se adreseze în România, pentru că, din punct de vedere ideologic, în România lucrurile sunt puțin inversate și nu urmează trendul actual la nivel european sau SUA.

Plus, că domnul Cioloș nu este un lider carismatic, care să aducă voturi. E mai degrabă un lider care să se ocupe de tot ceea ce ține de organizarea internă a partidului. Este un nume care reprezintă ceva, dar cam atât, voturi nu prea aduce. În momente ca acesta, în care USR este în opoziție, și e nevoie să fie activ, să fie războinic, cred că domnul Drulă, profilul domniei sale e mai bine suprapus pe nevoia aceasta a unui partid din opoziție.

În mod normal USR-ul ar putea să atingă procentul de la ultimele alegeri europarlamentare, când a fost și vârful atins de acest partid. Pe fondul unei frustrări generale ale unei bune părți a populației și pe nemulțumirea acestei părți față de președintele Iohannis și de PNL e chiar posibil să ajungă și la un scor mai mare”, a declarat pentru FANATIK sociologul Vladimir Ionaș.

Dacian Cioloș, demisie după patru luni în fruntea USR

Dacian Cioloş și-a luni, 7 octombrie, și a precizat că preşedinte interimar va fi Cătălin Drulă. „Atâta vreme cât nu am avut în Biroul Naţional susţinere pentru acest plan am considerat firesc şi de bun simţ să îmi prezint demisia. Credinţa mea e că USR e în continuare o alternativă politică pe scena politică din România, o alternativă la extremism”, a spus Cioloș.

Acesta i-a îndemnat pe membri „să nu plece din partid, să continue să se bată pentru ca acest partid să se modernizeze”.

Întrebat dacă există riscul unei fisuri în partid, Cioloş a declarat: „Eu sper să nu existe. Am transmis colegilor mesajul că voi rămâne în partid şi că avem multe de făcut în partid. Sper să existe reciprocitate. Pe mine nu mă face funcţia”.

„Un şofer care nu are volan şi se ambiţionează să rămână în maşină şi să lase impresia că el conduce maşina cred că e mult mai periculos decât unul care recunoaşte că nu are volanul, opreşte maşina, se dă jos şi lasă pe altul să vină cu volanul. (…) Cred că trebuia să o luăm în anumite direcţii, am făcut nişte propuneri pentru asta. Sper ca cei care rămân în continuare să ne spună în ce direcţie vor să mergem şi mai ales să continuăm discuţiile pe care le-am avut, inclusiv cu membrii în aceste zile. E cel mai sănătos mod de a şti în ce direcţie să mergem”, a mai spus Dacian Cioloş.