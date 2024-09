Dacian Cioloș, despre polul de dreapta dorit de liberali. „PNL este încă în trena și la butoniera PSD-ului”

Dacian Cioloș, fost europarlamentar REPER, a vorbit, marți, despre un posibil pol de dreapta sau o alianță a partidelor de dreapta, după alegeri, estimând că acest lucru nu poate fi realizat câtă vreme nu sunt indicii că acest lucru s-ar putea face înainte de scrutinele de la sfârșitul anului.

„PNL e în continuare în trena și la butoniera PSD”

„PNL are candidat la alegerile prezidențiale, care din ce vedem acum, știm câți bani putem da pe sondajele de opinie, pentru că din păcate și ele sunt foarte mult controlate și cu tendința de a manipula decizia finală a alegătorilor, dar nici candidatul PNL-ului nu stă deloc bine în sondaje și atunci mă surprinde faptul că PNL nu a făcut un efort mai mare de a aduna oameni într-un pol de dreapta, oameni și partide de dreapta, asta în măsura în care își dorește cu adevărat o guvernare de dreapta, că așa, vorbe tot auzim de un an și ceva, dar PNL e în continuare în trena și la butoniera PSD-ului și nu pare că are forța să se desprindă de PSD, dacă chiar își doresc lucrul acesta”, a declarat Dacian Cioloș pentru .

„Nu cred că va fi posibilă o guvernare de dreapta sau o alianță după alegeri”

O guvernare de dreapta, în actualul context, nu ar avea șanse, a mai afirmat fostul europarlamentar, dacă nu există semne că lucrurile se mișcă înainte de și din noiembrie și decembrie.

„Sincer, nu cred că va fi posibilă o guvernare de dreapta sau o alianță după alegeri, dacă această coagulare nu dă semne că se poate face înainte de alegeri. Sunt candidați acum la prezidențiale care ar fi putut aduna în jurul lor susținere politică, din partea unor partide care nu au neapărat pretenții de candidat la prezidențiale, dar care își doresc să intre în Parlament și să participe la guvernare”, a declarat Cioloș.

„Ar trebui să ai un minim de dialog serios”

Fostul eurodeputat REPER a mai spus că nici PSD nici PNL nu au „capacitatea de a conlucra” și să ofere o înțelegere mai ales pe teme majore, în special în această perioadă până la scrutinul prezidențial și parlamentar, deci nu vede cum ar putea să mai lucreze împreună după aceste alegeri.

„Dacă aceste două partide, PNL și USR, nu au capacitatea nici de a conlucra între ele și de a avea un dialog serios, pentru că sigur, poți să ai idei care diverg pe anumite domenii, dar dacă politic chiar vrei să guvernezi împreună, ar trebui să ai un minim de dialog serios înainte și să dovedești că te poți înțelege cel puțin pe anumite teme mari și să dai semnalele acestea alegătorilor de dreapta (…), deci dacă aceste două partide nu par să fie capabile nici să discute între ele serios și nici să atragă partidele mai mici și candidații independenți de dreapta acum, înainte de alegeri, nu văd în ce măsură ar face-o după alegeri”, a mai spus Dacian Cioloș.