Dacian Cioloș a închiriat imobilul unui investitor de la ”Imperiul Leilor”! Legătura neștiută dintre liderul politic și milionarul cu job la stat

Dacian Cioloș, fost premier al României, are o relație interesantă cu unul din foștii lui subalterni, devenit celebru pentru participarea la show-ul ”Imperiul Leilor”. Bogdan Micu este un tânăr antreprenor cu afaceri de peste un miliard de euro, în special în domeniul energiei verde, care însă pare să cocheteze și cu statutul de angajat la stat. Micu apare și în prezent pe lista consilierilor angajați la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Bogdan Micu a devenit celebru anul trecut, când a participat în calitate de de la PRO TV. În acel moment, el avea 36 de ani și era cel mai tânăr jurat dintre afaceriștii prezenți în studio.

Bogdan Micu are afaceri de 1,5 miliarde dolari dar perferă și un job la stat

În fișa lui ”de prezentare” se arăta că Bogdan Micu este ”un tânăr antreprenor cu afaceri în aproape toată lumea, în zona de energie verde”. Fost sportiv de performanță și activist ecologic, Micu este creatorul aplicației ”Inspectorul pădurii” prin care orice român poate verifica dacă un transport de lemne este legal, și poate alerta autoritățile.

Într-un timp relativ scurt, Micu a reușit să-și dezvolte afacerile la nivel internațional, acestea ajungând la o ”cotă de piață” de 1,5 miliarde dolari. Conform , Bogdan Micu era anul trecut implicat în companii și organizații internaționale de pe mai multe continente.

Tot în prezentare apărea și prima referire la jobul său de la stat: el spunea că în perioada 2016-2017 a fost consilier la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, chiar în perioada în care premier era Dacian Cioloș.

Micu l-a luat în gazdă pe Cioloș în perioada 2020-2021

Totuși, la data la care sezonul 2 din emisiunea ”Imperiul Leilor” era difuzat, Bogdan Micu apărea din nou pe lista consilierilor de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Conform platformei Agenției Naționale pentru Integritate, Micu a completat o declarație de avere din postura de consilier în luna iunie a anului 2020 în care apare și o informație surprinzătoare: aceea că , președintele demisionar al USR, arată FANATIK.

Un an mai târziu, în 2021, Dacian Cioloș apare din nou în declarația de avere a lui Bogdan Micu, la aceeași rubrică și cu aceeași sumă de bani.

În propria declarație de avere, Dacian Cioloș arată că este co-proprietar, împreună cu soția lui, Valerie, unei case de 144 mp în București, cumpărate în 2015 și a unei case de vacanță la Marișel, județul Cluj, construită în același an.

Antreprenorul a contribuit financiar în campania formațiunii politice conduse de Cioloș

Bogdan Micu a fost și unul dintre susținătorii financiari ai formațiunii PLUS, condusă de Dacian Cioloș, în anul electoral 2019. Conform unor informații făcute publice de Autoritatea Electorală Permanentă, afaceristul ar fi împrumutat partidul lui Cioloș cu 251.019 lei în vreme ce o companie la care acesta este acționar a contribuit cu peste 65.000 de lei, conform unui articol publicat de .

Bogdan Micu este născut la Sânpetru, o localitate de care a rămas atașat chiar dacă din clasa a cincea s-a mutat cu școala la Brașov, unde a urmat ciclul gimnazial, liceul și, mai târziu, facultatea. În clasa a cincea, Bogdan făcea singur naveta, schimba trei autobuze și mergea trei kilometri pe jos, așa cum el însuși povestea într-un interviu pentru . Ulterior, el a dat examen de admitere la facultate atât la Brașov cât și în București, însă a ales să rămână aproape de casă.

Afacerea pe care Bogdan Micu a dezvoltat-o în domeniul energiei regenerabile se desfășoară prin intermediul firmei Alpin Sun, care își desfășoară activitatea exclusiv în afara țării. Compania a vândut până acum proiecte de peste 1,5 miliarde dolari.

„Este doar un business care s-a întâmplat să-mi iasă în cale. Dacă puteam să fac orice altceva, cum aș fi făcut programare sau construcții, făceam și aia, așa că s-a întâmplat să stau la masă cu cineva care avea nevoie de servicii de instalare de panouri fotovoltaice și am zic că-l ajut eu. Am continuat pentru că este într-adevăr o tranziție energetică, de la cărbune și gaz metan către energie verde, iar această tranziție este foarte dinamică și are foarte multe oportunități”, a explicat Bogdan Micu pentru sursa citată.

Bogdan Micu primește anual 1.000.000 de euro din dividende și 1.200 de lei de la stat

În urmă cu un an, Bogdan Micu deținea, conform propriei declarații de avere, peste 9.000 mp teren intravilan (în coproprietate), 600.000 mp de teren extravilan, 12 imobile în județele Brașov și Mureș sau în București, peste 2,5 milioane lei în bancă și 1 milion de euro din dividende. Din salarii, de-a lungul unui an, Bogdan Micu a încasat doar 25.000 de lei, din care 1.264 lei de la MMAP.

La ”Imperiul Leilor”, Bogdan Micu și-a șocat colegii jurați când a acceptat să investească 500.000 de euro pentru 45% dintr-o companie care a dezvoltat o aplicație care ajută la customizarea obiectelor vestimentare cu ajutorul inteligenței artificiale.