Dacian Cioloș rămâne optimist în plină criză. „Cum putem vorbi de austeritate? Cresc pensiile, salariile”

Dacian Cioloș nu este de acord cu cei care susțin că bugetul pentru anul 2021 este unul de criză.

Liderul PLUS anunță că au crescut pensiile și salariile în acest an, astfel că nu se poate vorbi despre austeritate.

Desigur, Cioloș vede doar jumătatea plină a paharului în cea mai neagră perioadă din ultimii ani pentru România.

Dacian Cioloș a vorbit despre creșterea pensiilor și salariilor

„S-a decis deja o creştere a pensiilor care se aplică din 2021, deci pensia în 2021 va fi mare decât pensia în 2020. Salariul de bază, la fel, e decis deja că va creşte. Nu se taie nimic, totul creşte, totul va fi mai mare decât anul trecut. Avem investiţii mai mari decât au fost proiectate anul trecut. Şi atunci cum putem vorbi de un buget de austeritate, când… cu toate că scade deficitul, pentru că faţă de cam 100 de miliarde, cât a fost deficitul în 2020, în 2021 obiectivul e să scadă cu 20 de miliarde. Asta ca să rămânem credibili, din punct de vedere al bugetului, inclusiv pe pieţele internaţionale, dacă vom mai avea nevoie de sprijin de acolo”, a declarat Cioloş, la Prima TV.

Cioloș insistă că bugetul nu e de austeritate, doar că a renunțat la „măsurile populiste” promovate în trecut de PSD.

„Cresc pensiile, cresc salariile, cresc investiţiile care vor crea locuri de muncă. Atunci unde e austeritatea? A, că nu mai venim cu măsuri populiste, să decidem creşteri cu zeci de procente, care ştim că nu pot fi finanţate, pentru că obiectivul acum e ca oamenii care au un loc de muncă să nu şi-l piardă din cauza pandemiei, cei care au rămas fără loc de muncă să poată să îşi găsească un loc de muncă imediat ce se relansează activitatea, să vedem că IMM-uri, companii au bani ca să poată să producă în ţara asta – pentru că atunci când produci, atunci ai de unde să şi împarţi bani. Acesta e obiectivul Guvernului – să relanseze economia fără să afecteze categoriile socio-profesionale care au nevoie de resurse”, a adăugat politicianul.

Cu toate acestea, Cioloș a recunoscut că bugetul pentru Sănătate ar trebui să fie o prioritate și va avea o discuție cu premierul Florin Cîțu în acest sens.

„O să vedem care va fi bugetul final şi la Educaţie şi la Sănătate, eu am nişte semne de întrebare. E nevoie şi la Sănătate, încă nu am ieşit din pandemie, ca să fie clar. Încă nu am ieşit din pandemie, deci e nevoie şi acolo. Vaccinurile acestea … trebuie plătite. E toată partea de campanie de vaccinare care trebuie acoperită, chiar am discutat cu ministrul Vlad Voiculescu şi o să susţin şi luni, când mă văd din nou cu premierul, pe sectoarele astea, trebuie să găsim soluţii”, a concluzionat Dacian Cioloş.