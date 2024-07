Dacian Cioloș renunță la implicarea activă în politica de partid. ”Pentru mine, etapa se încheie”

Dacian Cioloș a încheiat marți mandatul de europarlamentar obținut în 2019. Unul dintre fondatorii formațiunii politice REPER, fostul premier a anunțat că nu se va mai implica activ în politica de partid.

Dacian Cioloș renunță la implicarea activă în politica de partid

nu a explicat dacă acest final de etapă înseamnă și demisia sa din cadrul partidului pe care l-a fondat împreună cu foștii europarlamentari , Dragoș Tudorache și Alin Mituță.

„Închei azi (marți n.r.) mandatul de europarlamentar și totodată, un ciclu de șapte ani de activitate politică activă de partid.

Au fost ani extraordinari, marcați de multiple provocări, de crize interne și internaționale. Din pozițiile de responsabilitate pe care le-am avut, le-am gestionat pe toate cu bună-credință, căutând mereu ca interesul public să fie cel care îmi ghidează deciziile.

Uneori am avut succes, alteori am greșit, am căutat să învăț din greșeli atât cât am putut – însă am trăit acești ani cu intensitate, cu conștiința că tot ce fac este supus examenului public și cu hotărârea de a rămâne loial valorilor și principiilor cu care și pentru care am intrat în politică”, a scris fostul premier pe pagina sa de Facebook.

”Pentru mine, etapa se încheie”

Politicianul a mai declarat că, deși a încurajat mai multe persoane să se implice politic, în partide, să-și asume funcții publice, pentru el această etapă s-a încheiat, cel puțin pentru moment.

„Cred în continuare că țara și cetățenii ei câștigă din implicarea politică a oamenilor buni și onești, a profesioniștilor, care aleg să intre în serviciul public și în slujba cetățenilor.

Pentru mine însă, cel puțin pentru o bună perioadă de timp, începând de azi, etapa implicării active în politica de partid se încheie.

Simt că am ajuns la un punct de la care, utilitatea și eficiența mea țin de un alt mod de exprimare decât cel politic, într-un partid. Nu spun niciodată, niciodată, însă văd acest sfârșit de mandat ca pe o nouă etapă.

Personal, în următoarea perioadă am nevoie să mă reîncarc făcând lucruri, nu doar vorbind despre ele, să mă concentrez pe șantierele unde experiența mea profesională și experiența politică acumulată în toți acești ani, pot fi cel mai bine valorificate”, a adăugat Cioloș.

Acesta a mai precizat că își dorește să rămână activ în România și în Europa: „Am câteva proiecte și idei pe care vreau să le pun în practică – voi reveni asupra acestora în lunile următoare. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin, pentru încredere, pentru mandatul pe care mi l-ați acordat”.