Dacian Cioloș vede un tehnocrat la Cotroceni, după viitoarele alegeri. ”Politicienii nu sunt singura soluție”

Dacian Cioloș a mărturisit că nu a luat o decizie cu privire la o viitoare candidatură la președinția României, la alegerile din anul 2024.

Cioloș: ”Vreau să înțeleg ce fel de președinte vor românii”

Cioloș spune că va analiza această variantă, însă înainte să ia decizia trebuie să se lămurească dacă românii . Fără să pronunțe cuvântul ”tehnocrat”, Dacian Cioloș a făcut o comparație cu mandatul său de premier al României, atunci când încă nu era înregimentat politic.

„Vom vedea. Încă nu sunt în măsură să pot să anunţ o astfel de decizie. În primul rând, vreau să văd şi să înţeleg ce fel de preşedinte vor românii. (…)

Pe mine mă interesează cum văd românii, acum, România, cum îşi văd viitorul cu ce fel de îngrijorări, dacă mai sunt elemente de optimism şi, dacă da, care sunt alea, cum pot fi ele amplificate.

Şi mai e un lucru: eu cred că în România următorilor ani, partidele şi politicienii nu sunt singura soluţie.

Sunt parte a soluţiei, dar eu cred că – şi asta am constatat în ultimii ani şi cu atât mai mult cu cât merg pe teren, dar încă din 2016, de când am fost prim-ministru, eu am văzut foarte multe competenţe şi soluţii la probleme pe care le aveam venind din societatea civilă, din mediul antreprenorial”, a declarat liderul REPER la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Nu mai vrea să fie președintele formațiunii REPER

În cadrul aceleiași emisiuni, Dacian Cioloș a anunțat că ”și nici la conducerea niciunui alt partid politic”.

Cioloș spune că nu mai are nevoie de funcții, după ce a fost prim-ministru, comisar european, ministru sau lider de grup politic în Parlament.

Dacian Cioloș a afirmat că vrea să-și ducă la final mandatul de europarlamentar, și că stă, în prezent, trei zile pe săptămână, la Bruxelles, pentru că încearcă să-și petreacă cât mai mult timp în țară și să intre în contact cu românii, pentru a le înțelege adevăratele probleme.