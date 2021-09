Daciana Sârbu și Victor Ponta și-au dus la școală fetița adoptată. Imagine de colecție cu Maria

Daciana Sârbu și Victor Ponta și-au dus la școală fetița adoptată. Maria face parte din familia celor doi soți de anul trecut și s-a acomodat destul de repede.

Fostul premier al României și partenera sa de viață au fost destul de discreți în privința adopției. Victor Ponta a vorbit despre acest subiect la finalul anului trecut, atunci când micuța făcea parte din familie de luni bune.

și-au dus la școală fetița adoptată și s-au fotografiat alături de ea. Toți sunt cu zâmbetul pe buze, iar Maria pare entuziasmată de noul an școlar.

Cei doi soți au adoptat-o pe fetiță la începutul anului trecut, dar au fost extrem de discreți în legătură cu acest subiect. Fostul premier al României a vorbit despre fiica lui abia la finalul anului 2020.

„All smiles here (n.r. Toate zâmbetele aici)”, a scris soția lui Victor Ponta la descrierea fotografiei alături de fiica lor.

Cei doi au fost încurajați și de copiii lor iar acest lucru a ajutat foarte mult. Andrei și Irina, aflați la vârsta adolescenței,

„În momentul în care am luat decizia împreună cu copiii, lucrurile au mers natural. Andrei a spus că e pregătit să îi dea camera lui. Irina a spus că vrea să fie fată şi să nu-i dăm camera ei.

Ea şi-a dorit mult o soră şi era fericită. Nu ştia ce o aşteaptă exact, dar având suportul lor lucrurile au mers şi mai uşor. E nevoie de multă iubire şi multă atenţie.

Trebuie să fii bine, să ai în jur oameni care să te sprijine şi poţi să muţi munţii. Dacă ai un partener care îţi dă curaj, poţi. Am luat decizia când eram toţi.

Când am văzut-o prima dată, mi s-a părut că seamănă cu Victor. Eu am găsit un chip care radia bucuria. E cel mai vesel copil, le-am spus că nu dorim să mai vedem pe altcineva.

Am văzut-o pe Maria şi am mers mai departe cu gândul că nimic rău nu are ce să se întâmple”, a declarat Daciana Sârbu în cadrul podcastului „Fain & Simplu” găzduit de Mihai Morar.

Maria se înțelege foarte bine cu frații ei mai mari și s-a obișnuit rapid cu noua ei familie. Singurul criteriu după care s-au ghidat Victor Ponta și soția lui a fost sexul copilului, întrucât amândoi își doreau o fetiță.