Daiana Anghel a apelat la estetician, pentru a scăpa de gușă. Nicole Cherry, Mirabela Dauer și alte vedete au suferit intervenții similare

Nemulțumită de modul în care arăta, Daiana Anghel a apelat la medicul estetician.

Cea care era cândva prezentatoare la Pro TV a spus public că nici glanda tiroidă, nici kilogramele nu au împins-o spre cabinetul specialistului. Daiana a declarat că s-a operat, pentru a-și scoate gușa din cauza conformației.

Daiana Anghel, operație estetică pentru a scăpa de gușă

Pentru că nu și-a dorit ca pe viitor să apeleze la o schimbare radicală, Daiana a decis că acum este momentul oportun să facă pasul cel mare, asta după ce a încercat alte și alte metode prin care să-și elimine gușa, însă în zadar.

”Dacă e cum am avut eu (n.r. gușă), un pic de grăsime și o conformație anatomică, atunci slăbitul nu are legătură. În cazul meu, gușa nu are nicio legătură cu tiroida. La mine așa a fost conformația și nu am vrut să o las să se dezvolte mai mult ca apoi să fie nevoie de ceva invaziv. Am încercat, la un moment dat, cu niște injecții care se fac pentru diminuarea stratului adipos, dar la mine nu au avut niciun efect”, a spus Daiana Anghel pe Instagram.

Rezultatul final, vizibil peste o lună

Fosta știristă a făcut totul public după ce s-a operat, afișându-se pe rețelele de socializare cu un plasture mare în zona gâtului.

Daiana Anghel a mărturisit că operația nu a fost deloc una dureroasă, lucru care se aplică și acum, în perioada de recuperare. A recunoscut, totuși, că este incomod faptul că trebuie să poarte un plasture mare, care să îi acopere toată partea de unde a fost extrasă gușa.

De asemenea, un alt aspect ce trebuie știut, spune Daiana Anghel, este faptul că după operație a rămas puțin umflată la nivelul feței și gușei, însă, cu timpul, totul se va vindeca. Rezultatul final, cel mai probabil, putând fi observat la o lună după intervenție.

Pentru a satisface curiozitatea celor din mediul online, soția afaceristului Sorin Goțea a subliniat faptul că intervenția nu are nevoie de spitalizare, fiind de scurtă durată, dar pentru totdeauna. Prețul pe care l-a plătit pentru a scăpa de problemă, deși nu a dorit să spună o sumă fixă, se ridică la câteva mii de euro.

”Costul a fost de câteva mii se euro”

”Recuperarea presupune să ai acel plasture, la mine nu s-a terminat. După două săptămâni am programare la control și îmi va spune atunci doamna doctor ce trebuie să fac în continuare. Operația nu doare absolut deloc, nu am simțit niciun fel de discomfort în afară de faptul că acest pansament mă ține și nu am mobilitatea necesară a gurii. Am fost puțin umflată la față, dar doar în ziua aia, la gușă mai durează până se va vedea rezultatul final, eu mă aștept să se vadă din prima lună.

Intervenția nu durează deloc mult, în aceeași zi pleci acasă, este o intervenție chirurgicală cu efect permanent. Unde se face intervenția nu se mai depune. La mine a topit și extras grăsimea, plus partea de strângere a pielii. Am considerat că este cea mai bună variantă și cu rezultatele pe care mi le doream eu. Pentru ce mi-am făcut eu costul a fost de câteva mii de euro”, a completat jurnalista.

Mirabela Dauer a apelat la aceeași intervenție

Și cântătreața Mirabela Dauer a apelat la un astfel de intervenție, în urmă cu mai mulți ani. Atunci, vedeta a decis, după ce a slăbit, că este momentul să își pună imaginea în totalitate la punct, urmele kilogramelor pe care le dăduse jos fiind vizibile pe gâtul și chipul său.

”Mi-am tăiat gușa când eram și eu mai curajoasă, acum 15 sau 16 ani. Slăbisem foarte tare și-mi rămăsese la un moment dat o chestie, o gușă, parcă eram boxer. De-atunci nu m-am mai dus (n.r. la medicul estetician)”, a declarat Mirabela Dauer, în anul 2012, în emisiunea ”Agenția VIP”, conform .

Nicole Cherry: ”Nu eram mulțumită de gușa pe care o aveam”

Și Nicole Cherry și-a dorit să își elimine gușa, însă artista a ales o altă variantă de înfrumusețare. Cântăreața a apelat la injecții prin care i-a fost topită grăsimea din zona gâtului.

”Nu eram mulțumită de gușa pe care o aveam, așa că, am decis să apelez la doctor, mai ales că nu doare, iar efectul este unul imediat și wow!”, spunea Nicole Cherry în 2019, conform .

Carmen Negoiță și-a topit și ea grăsimea din zona gâtului

La aceeași procedură, cea prin care i-au fost administrate mai multe injecții, a apelat și Carmen Negoiță. În 2020, vedeta vorbea public despre decizia de a se lăsa pe mâna specialistului pentru a scăpa de gușă rapid și simplu.

”Nu am vrut să apelez la operaţie pentru că trebuie să fiu activă zi de zi. Aveam nevoie să rezolv problema guşei şi să fac un contouring facial, aşa că l-am rugat pe domnul doctor să găsim cea mai rapidă şi mai nedureroasă soluţie. Domnul doctor a injectat în zonele de sub mandibulă o substanţă care topeşte depozitele de grăsime în timp. Procedura se repetă o dată la o lună. Sunt foarte multumită”, povestestea Carmen Negoiţă, notează

Raluca Bădulescu: ”De ceva timp mă deranja”

Și Raluca Bădulescu, după ce a slăbit zeci de kilograme, deranjată de faptul că rămăsese cu gușă, s-a lăsat pe mâna medicului estetician. Vedeta de la Kanal D a rămas surprinsă de rezultatul avut, mai ales că, spune ea, totul a decurs fără anestezie, fiind vorba doar de câteva injecții.

”Am spus dintotdeauna că îmi place să arăt bine, să mă simt bine atunci când mă uit în oglindă și mă îngrijesc de mine în acest sens, merg la tratamente minim invazive pentru că, să recunoaștem, de la o vârstă doar acestea au efect. De ceva timp mă deranja faptul că linia mandibulară nu mai era fermă, pielea se lăsase, ca și cum aveam gușă, mai ales după ce am slăbit ceva kilograme. Mi-a făcut câteva injecții fine de-a lungul mandibulei și aproape instant s-a văzut un efect de lifting și mandibula a devenit perfect conturată, așa cum o aveam în adolescență”, spunea jurata de la ”Bravo, ai stil!” în urmă cu un an, informează

Oana Roman, complexată de gușă

Pe lista persoanelor publice care au apelat la medicii specialiști pentru a-și îndepărta gușa se mai află și Oana Roman, dar și Daniela Crudu care spunea, la vremea schimbării, că nevoia a împins-o să apeleze la estetician.

După ce a slăbit, partenera lui Marius Elisei a anunțat că, deși era împotriva intervențiilor estetice, din cauza unui complex, a ajuns să apeleze la o bună prietenă, specializată în operațiile care îți conturează bine chipul.

”Eram împotriva tuturor intervențiilor estetice până când am aflat că prietena mea face o intervenție prin care scoate grăsimea din zona gâtului, pe care eu nu o suport. Mă duc la un consult. Mă bucur că se face doar cu anestezie locală. E un fel de liposucție la nivelul gușei. Am avut mereu un complex, nu voiam să fac poze din profil din pricina asta”, spunea Oana Roman, scrie