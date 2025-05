Daiana Anghel și Sorin Gonțea nu mai sunt ”power couple”. Cei doi s-au despărțit după 10 ani de relație

Despărțire șoc în showbizul românesc. Daiana Anghel și Sorin Gonțea și-au spus ”adio” după 10 ani de relație. Anunțul a fost făcut chiar de către influenceră.

Daiana Anghel și Sorin Gonțea s-au despărțit

au format unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă. Cei doi și-au testat relația inclusiv la TV, la emisiunea ”Power Couple”, format pe care l-au și câștigat.

La mai bine de doi ani de la terminarea primului sezon al acestei emisiuni, . Deși părea că au o căsnicie fericită și armonioasă, cei doi au decis să pună punct relației.

Cea care a dat anunțul în online a fost chiar Daiana Anghel. Influencera a spus ce anume a dus la despărțire și i-a asigurat pe fani că nu a fost vorba de o separare cu scandal, ci despre cea mai bună decizie atât pentru ea, cât și pentru Sorin Gonțea.

”Nu a fost nimic grav. Nu a fost nimic urât. Dimpotrivă, despărțirea noastră s-a întâmplat încet, în timp. A fost o conștientizare treptată, nu o ruptură bruscă. Și da, am fi putut continua încă mult timp „bine”. Dar n-ar fi fost acel „bine” sincer, ci mai degrabă un confort. O obișnuință. Și nu ne-am fi făcut un bine nici nouă, nici unul celuilalt, dacă am fi rămas într-o iluzie.”, a spus Daiana Anghel.

De ce a pus influencera și Sorin Gonțea punct relației

Daiana Anghel a povestit pe Instagram că nu are deloc regrete cu privire la decizia luată. Influencera a mai precizat că nu va pune deloc la suflet criticile celor din jur, atâta timp cât în relație a fost implicată doar ea și partenerul ei, Sorin Gonțea.

”Nu știu dacă a fost decizia „corectă” și nici nu contează cum văd alții treaba asta, ca în această relație și în căsnicie am fost doi, nu noi și toată lumea. Dar știu că a fost decizia pe care am putut-o lua cu luciditate și respect. Pentru noi. Pentru ce am fost.”, a mai spus influencera.

Despărțirea dintre Daiana Anghel și Sorin Gonțea nu a apărut peste noapte, ci a fost o decizie pe care ambii au ”cântărit-o”foarte mult. Totul a fost ținut secret, inclusiv față de apropiați. Daiana Anghel și Sorin Gonțea au decis să le spună tuturor adevărul doar în momentul în care ambii au fost siguri de decizia luată. Momentan, influencera nu vrea să spună motivul care a dus la separare.