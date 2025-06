Daiana, fata sechestrată și tunsă în pădure de iubit, povestește cum a fost la un pas de moarte: „A vrut să îmi scoată ochii, să mă mutileze cu foarfeca”

Daiana, fata sechestrată și tunsă în pădure de iubit, povestește cum și-a văzut moartea cu ochii. Într-un exces de gelozie, bărbatul cu care a fost doar trei luni a fost la un pas să comită o crimă violentă.

Fata sechestrată și tunsă în pădure de iubit povestește cum a fost la un pas de moarte

Daiana Nicolae are 22 de ani și două fetițe, de cinci și trei ani, ambele dintr-o relație anterioară. A vrut să își refacă viața și, în luna martie a acestui an, l-a cunoscut pe Anomis, cu care a fost într-o relație timp de trei luni. S-a mutat la acesta, într-un sat de lângă Ploiești. După ce nu a mai vrut să fie cu el, s-a întors în casa tatălui său, unde stă cu fratele și cumnatul ei.

„Cu o săptămână înainte de incident, încercam să mă despart de el, dar tot venea la mine, voia să mă împace. Eu plecasem de la el, din Sfrejnicu, stăteam la Ploiești, în casa tatălui meu, alături de fratele meu și soția lui. Am o mașină și, când am plecat de la el, am lăsat-o acolo pentru că rămăsesem fără permis. Pe data de 15 iunie i-am cerut mașina, nu l-am sunat, i-am dat mesaj. El mi-a spus să vin acolo să o iau, dar am refuzat, îmi era frică, așa că i-am transmis să vină unde locuiam și să o lase la poartă”, povestește Daia pentru .

Cum a început coșmarul Daianei cu fostul iubit

După doar câteva zile, Anomis a început să îi ceară Daianei împăcarea, însă ea a refuzat. Tânăra l-a contactat pe bărbat pentru a-și recupera mașina, iar acesta a venit la poarta casei acesteia pentru a i-o aduce. El spera că femeia îl va ierta și își vor relua relația, însă .

„A venit, mi-a spus să ies la poartă, să-mi lase cheia. Am ieșit, el căuta ceva în mașină. Am intrat în mașină, să-mi caut și cardurile mele, că le lăsasem acolo când am fugit de la el. El a întrebat dacă nu ne împăcăm, i-am spus clar că nu. Atunci a pus mâna pe mine. Am vrut să ies din mașină, n-am putut. El a plecat cu mașina, cu portiera deschisă. M-a lovit în burtă, în față… Și îmi spunea că o să mă omoare, o să mă mutileze, că eu, de fapt, mă despart pentru că am pe altcineva. Ceea ce nu e adevărat, nu sunt cu nimeni! Erau doar frustrările lui!

Inițial, a vrut să mă ia la el acasă. Am ajuns acolo, dar am refuzat să cobor. Știam că va fi rău, îmi era frică să nu mă omoare. El a coborât și a lipsit vreun minut, să zic. Nu știu unde s-a dus, dar mașina a încuiat-o, m-a închis acolo, nu am putut fugi. A revenit, a urcat la volan și am plecat spre pădurea de lângă localitatea Strejnicu. Acolo am fost, din nou, amenințată”, a continuat Daiana.

Tunsă de iubit și amenințată cu o foarfecă

Ajunsă în pădure, tânăra . A sperat că apariția unui cioban în zonă o va scăpa de tortură, însă nu s-a întâmplat. Daiana a decis să sară din mașină pentru a-și salva viața, cu riscul de a se răni. Din fericire, doi martori la cearta din mașină au salvat-o la timp și au dus-o la cea mai apropiată secție de Poliție.

„A încercat să-mi scoată ochii, m-a apăsat tare pe ei, apoi m-a tuns. Mi-a zis că dacă nu stau să mă tundă, bagă foarfeca în mine. Aveam părul prins în coc, nu putea să-l taie și trăgea de el. De frică, l-am desfăcut eu, să nu mă mai lovească. A apărut un cioban atunci, cu un telefon în mână. Lui i-a fost teamă să nu sune la Poliție sau să filmeze. Nu am putut să cer ajutor, mi-a fost teamă să nu mă omoare și pe mine, și pe cioban.

Am plecat de acolo spre Târgoviște. Îmi spunea că merge să mă îngroape. Și iar, că bagă foarfeca în mine. Eram pe drum, stătea cu foarfeca în mână, dar mă și ținea. Am deschis portiera, am pus piciorul ca să fie mereu deschisă, să pot sări când prind ocazia. El mă ținea, a văzut că vreau să sar. Începuse să ia stufărișul de pe marginea șoselei cu portiera, ca s-o închidă.

În spatele nostru era o mașină, un cuplu în ea, care a văzut totul. Mașina aia s-a ținut după noi, cei doi văzuseră că e ceva în neregulă, portiera deschisă…A apărut o mașină din față, el a încetinit și atunci am sărit. Domnul din spate a oprit, am urcat în mașina lui și am ajuns la prima secție de Poliție”, a continuat Daiana, rememorând momentele de groază.

Măsuri prea blânde pentru o astfel de agresiune

A crezut că dacă îi face plângere la poliție fostului iubit, coșmarul va lua sfârșit. Bărbatul s-a ales cu control judiciar, ordin de restricție pentru un an și brățară de monitorizare. La scurt timp, însă, el a încălcat obligațiile ordinului.

„Acolo am stat vreo trei ore degeaba, nu se făcea nimic. Când am ajuns la secția de Poliție, le-am spus că telefonul meu este la el, mi-l luase de la început, de când a venit la mine acasă. Iar telefonul meu are GPS pe el. Nu l-a prins nimeni atunci, mașina a fost găsită abandonată în Ploiești. El avea să declare că m-am batut singură, că m-am tuns. Le-a spus tuturor apropiaților că m-a prins cu cineva.

A primit ordin de restricție de 12 luni, dar acum două zile a fost pe strada mea, pe lângă casă, a încălcat ordinul de restricție, l-a luat Poliția și l-a avertizat. Un bărbat care a atentat la viața ta, te-a sechestrat, te-a tuns, te-a amenințat cu moartea să fie pus doar sub un control judiciar? Păi, se încurajează, astfel, violența domestică”, a încheiat Daiana Nicolae.