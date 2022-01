Laia Sanz, „Regina deșertului” la Raliul Dakar. Record de participante la ediția din 2022 a celebrei competiții. Video

Pe două sau patru roți, prezențele feminine nu mai sunt de vreme bună o curiozitate în sporturile cu motor. Iar acest lucru se simte și în Dakar, legendara cursă de rally-raid.

Da, vorbim despre întrecerea care reprezintă, dacă nu cea mai dură din peisajul motorsportului, un reper din acest punct de vedere. Și în care numărul femeilor – pilot, copilot sau mecanic – a reprezentat, în 2022, un record.

Dakar 2022, peste 8.000 de kilometri în luptă contracronometru cu nisipul

Începutul de an coincide, conform tradiției, cu startul celui mai cunoscut raliu tot-teren din lume – Dakar. O competiție care, , a ajuns la ediția cu numărul 44.

A fost pentru a treia oară când s-a concurat în deșertul Arabiei Saudite. și două săptămâni de încercări pe un traseu cu o lungime totală de 8.098 la clasa moto și 8.119 la auto.

Organizatorii au ales un traseu care i-a purtat pe concurenți prin toate tipurile de nisip. De altfel, 70% din suprafața totală a probelor speciale s-a ”bucurat” de prezența acestuia.

Nu și sportivii, obligați să depășească astfel nu doar problemele de navigație, în luptă cu secundele. Ci și erguri, înșiruiri de zeci de kilometri de dune și dunete, dune sparte, zone cu iarba-cămilei, fesh-fesh etc.

Prezențele feminine la startul competiției din Arabia Saudită o realizare în sine

Când Raliul Dakar s-a mutat în Arabia Saudită, una dintre temeri a fost legată de modul în care urmează să fie receptată prezența feminină la start. Vorbim, totuși, despre una dintre cele mai conservatoare țări din punctul al segregării de gen.

Și nu numai. Poate vă aduceți aminte, pentru că sunt de dată mai recentă, de cerințele specifice impuse personalului din Formula 1 la cursa inaugurală de la Jeddah.

Altfel, trebuie spus că înainte de 2017, femeile saudite nu aveau voie să conducă o mașină. Ce să mai vorbim despre a merge cu motocicleta. Iar activiștii care militau pentru acest drepturi ajungeau la închisoare.

Iar filialele locale ale Human Rights Watch, MENA Rights Group, ca și alte 11 organizații internaționale pentru drepturile omului, le-au cerut organizatorilor să folosească Raliul Dakar pentru a denunța persecuția susținătorilor drepturilor femeilor din țară.

52 de participante la Dakar 2022

Amaury Sport Organisation a avut o abordare diplomatică. Și, an de an, numărul concurentelor a crescut. Ajungând anul acesta la 52. Mai exact, 19 piloți, 32 de copiloți, plus un mecanic pe un camion de asistență. Un record all-time.

Mai mult, 27 dintre acestea, ceea ce înseamnă mai bine de jumătate, la categoriile oficiale. Restul în Dakar Classic. O întrecere în paralel, pe un traseu mai lejer. Dedicată pasionaților. Dar și bijuteriilor care au făcut istorie în această competiție.

Mirjam Pol, singura femeie care a terminat Dakar pe 3 continente, și Sandra Gomez, duel la vârf pe două roți

Dakar 2022 a avut patru concurente la categoria moto. În condițiile în care am avut parte și de nume mari, după cum veți descoperi, care au trecut la întrecerile pe patru roți.

”Pot. Vreau. End of story”, spune Mirjam Pol. Sportiva din Olanda merge pe motocicletă de la patru ani. A debutat în Dakar în 2006, pe când avea 22.

În 2009 a obținut primul său triumf în competiția feminină. Însă, după alte două participări, a decis să ia o pauză. A revenit la start în 2019 și 2020. Anul trecut nu a strâns bugetul necesar și s-a concentrat la Cupa Mondială Baja, câștigând-o.

Iar acum, Sandra, singura femeie care a terminat Dakar-ul pe toate cele trei continente – Africa, America de Sud și Arabia Saudită – s-a impus din nou.

Sandra Gomez, prima femeie care a terminat Red Bull Romaniacs, a secondat-o

Sandra Gómez și-a început povestea de succes ca rideră de trial, devenind vicecampioana mondială în 2016 și 2018. În 2013, la XGames din Barcelona, ​​a debutat în enduro cu o medalie de bronz.

Ulterior a trecut la hard enduro, specialitate în care a putut învăța de la fratele său, Alfredo Gómez, unul dintre cei mai buni specialiști din lume. Combinând această disciplină cu trialul a obținut rezultate de excepție.

În 2016, a fost proclamată campioană mondială la superenduro. Are la activ mai multe medalii XGames, a fost prima femeie care a terminat Redbull Romaniacs la cea mai înaltă categorie (Gold) și prima femeie care a luat startul din prima linie a grilei la Redbull Erzberg Rodeo.

A cucerit și America, fiind prima reprezentantă a Spaniei care a fost proclamată campioană AMA Endurocross (2015). Întotdeauna a visat să meargă la Dakar, iar acum, Sandra, în calitate de cascador, și-a văzut visul cu ochii. Încheind competiția pe locul 2.

Locul trei i-a revenit lui Audrey Rossat, aflată la al doilea start în Dakar. O obișnuită a traseelor de enduro, cu multiple prezențe la Mondiale, și cu cinci victorii la activ în acestea, în întrecerile echipelor.

Laia Sanz, ”Regina Deșertului”, a trecut de la două la patru roți în Dakar 2022

Anul trecut s-au împlinit 20 de ani de la momentul în care Jutta Kleinschmidt se impunea, cu un Mitsubishi Pajero, în Dakar. Era primul triumf al unei femei în această competiție și, până acum, performanța nu a fost egalată.

Există perspective ca lucrurile să se schimbe în viitor. Căci Laia Sanz, cea supranumită ”Regina Deșertului”, a decis să treacă la întrecerile pe patru roți. Și poate face pasul către o echipă de uzină.

Laia Sanz a urcat pe motocicletă încă de la 4 ani, precum Mirjam Pol. Are la activ 14 titluri mondiale la trial și șase la Enduro. Iar în Dakar, din 2011, când a debutat, și până în 2021, a câștigat în fiecare an întrecerea motociclistelor. Mai mult, în 2015 a intrat în Top 10 general, o performanță unică.

În 2021 a trecut la volan, în Extreme E. Și a făcut echipă cu Carlos Sainz, dublu campion mondial de raliuri și triplu câștigător în Dakar. A prins gustul și, la Dakar 2022, alături de italianul Maurizio Gerini, și el fost motociclist (câștigător al categoriei Maraton în 2018 și 2019), a decis să alerge pentru X-RAID MINI JCW Team.

Locul 29 la prima participare la clasa auto este un prim pas. ”Nu mi-a fost niciodată frică de provocări și să ies din zona de confort. Sunt la început, dar am acum reperele pentru noua etapă a carierei mele”, a spus Laia la finalul întrecerii.

Cristina Gutierrez Herrero, de la stomatologie la Dakar

La categoria Lightweight Prototype, pe locul 3 la general o regăsim pe Cristina Gutierrez Herrero. Cea care pare că și-a făcut un obicei din a rescrie istoria acestui tip de competiții.

În 2021 a devenit prima femeie care a câștigat o etapă de Dakar după Jutta Kleinschmidt, al cărei ultim triumf data din 2005. Pentru ca mai apoi să încheie anul cu o premieră absolută. Prima prezență feminină pe cea mai înaltă treaptă la finalul Cupei Mondiale FIA pentru Raliuri Cross-Country.

Iar apoi, după ce a concurat pentru echipa lui Lewis Hamilton din Extreme E, alături de Sébastien Loeb, iat-o pe podiumul Dakar 2022.

Molly Taylor, de la raliuri la Dakar. Plus doamnele din întrecerea camioanelor

Încheiem trecerea noastră în revisă cu Molly Taylor. Pasionații de motorsport o cunosc pentru prezențele sale din cele mai importante competiții de raliuri, WRC și ERC.

Ei bine, Molly, prima femeie care s-a impus în campionatul țării sale de raliuri și cel mai tânăr câștigător din istorie, a debutat în acest an la Dakar. A terminat pe 14 în întrecerea SSV. ”Este doar începutul”, a spus ea, semn că va deveni o prezență constantă la această întrecere.

Dakar 2022 a avut trei prezențe feminine și în competiția ”mastodonților” de la categoria Camioane. Este vorba despre Fina Roman, Syndiely Wade și Marije van Ettekoven. Un semn că, de-acum, nu există vreo secțiune a competiției la care să nu întâlnim sportive. Și că, probabil, în anii ce vin recordurile de participare se vor ține lanț.