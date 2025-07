Dalai Lama vrea să trăiască peste 130 de ani. Cum își calmează liderul spiritual adepții, după ce s-a speculat că își pregătește succesiunea

Cel mai important lider spiritual budist tibetan ai ultimilor 100 de ani, Dalai Lama, a anunțat că vrea să trăiască peste 130 de ani. Declarația vine în contextul în care adepții săi se așteptau la o posibilă succesiune a acestuia.

Dalai Lama vrea să trăiască peste 130 de ani

Curând, liderul tibetan va împlini venerabila vârstă de 90 de ani. În acest context, , mai ales că anteriorul predicator a murit la doar 58 de ani. Dalai Lama i-a liniștit pe aceștia, anunțându-i, în cadrul unei ceremonii organizate la templul său McLeod Ganj, cu scopul unei rugi colective pentru longevitate, că vrea să trăiască peste 130 de ani.

Evenimentul cu sute de persoane din întreaga lume s-a desfășurat în orașul montan Dharamshala, din nordul Indiei, unde locuiește Dalai Lama încă din 1959, în urma unei revolte eșuate față de dominația chineză.

„Încă sper să trăiesc peste 130 de ani. Ne-am pierdut țara și trăim în exil în India, dar am reușit să ajut foarte mult ființele. Așadar, trăind aici, în Dharamshala, intenționez să slujesc ființele și dharma cât de mult pot. Până acum am făcut ce am priceput mai bine şi sper să trăiesc încă 30 sau 40 de ai, continuând să servesc fiinţele sensibile şi Dharma lui Buddha”, a spus liderul spiritual, făcând referire la învățăturile lui Buddha.

De ce nu ar trebui ca predecesorul tibetan să fie ales de China

În urma fugii sale din Tibet, China l-a catalogat pe Dalai Lama drept un separatist. În consecință, ea va alege cine îi va urma la conducerea budismului tibetan.

În replică, cel de-al 14-lea Dalai Lama a spus că succesorul său se va naște în afara Chinei. Ba mai mult, și-a îndemnat adepții . Dalai Lama a mai anunțat că se va reîncarna în „lumea liberă”, iar singura autoritate care îi va putea recunoaște reîncarnarea este instituția sa non-profit .

„Responsabilitatea numirii unui succesor revine exclusiv membrilor Ganden Phodrang Trust, biroul Sanctităţii sale Dalai Lama. Responsabilitatea numirii unui succesor revine exclusiv membrilor Ganden Phodrang Trust, biroul Sanctităţii sale Dalai Lama”, a mai spus liderul spiritual.

Născut în 6 iulie 1935, Tenzin Gyatso a devenit la vârsta de doi ani cel de-al 14-lea Dalai Lama, indentificat prin tradiţia budistă ca reîncarnarea predecesorului său.