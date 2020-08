Daley Blind s-a prăbușit pe teren în timpul meciului Ajax – Hertha Berlin. Care este boala de care suferă jucătorul. Video

Daley Blind (30 de ani, fundaș central), unul dintre jucătorii de bază ai lui Ajax Amsterdam, a căzut pe teren în timpul unui joc amical. El a primit la sfârșitul anului trecut dignosticul de miocardită.

Cu 11 minute înainte de finalul jocului cu Herta Berlin (1-0), jucătorul nu s-a mai putut ține pe picioare, colegii săi au cerut imediat intervenția medicilor echipei.

„Au fost probleme cu defibrilatorul lui Blind, care s-a descărcat. Acum, problema s-a rezolvat și se simte mai bine. Vom face mai multe cercetări despre asta”, a spus Erk Ten Hag, antrenorul lui Ajax, la sfârșitul meciului.

La sfârșitul anului 2019, Blind, fost jucător al celor de la Manchester United, a primit diagnosticul de miocardită și s-a spus că acesta îi poate pune în pericol cariera. Boala înseamnă o inflamație a mușchiului inimii.

