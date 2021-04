Daliana Răducan, asemănare izbitoare cu Lidia Buble? Ce au remarcat fanii la iubita lui Răzvan Simion

Daliana Răducan, actuala iubită a prezentatorului Răzvan Simion, seamănă izbitor de mult de artista Lidia Buble sau cel puțin acesta este aspectul pe care l-au remarcat internauții când au privit imaginile celor două.

Frumoasa brunetă este în atenția oamenilor încă de când s-a aflat cine este persoana care i-a furat inima vedetei de la Antena 1. Tânăra, care este designer de interior, este urmărită cu sufletul la gură de internauți, care observă tot felul de lucruri.

Asta s-a întâmplat și recent când Daliana Răducan a fost asemănată cu fosta parteneră a lui Răzvan Simion, Lidia Buble. Cineva i-a scris brunetei în mediul virtual că ar avea trăsături similare, de aceea s-a îndrăgostit prezentatorul de ea.

Daliana Răducan și Lidia Buble seamănă? Ce spun internauții despre iubita lui Răzvan Simion

Mai mult decât atât, internauta este de părere că acesta este și motivul pentru care Răzvan Simion a ajuns în brațele Dalianei Răducan, pentru a o păstra în continuare în gândurile și în inima sa pe cea care i-a fost alături timp de 5 ani.

„Semeni bine cu Lidia Buble. Cred că de-asta te-a ales. Îi păstrează amintirea vie. Se pare că nu a uitat-o”, este mesajul primit de iubita gazdei de la Neatza, scrie spynews.ro.

Sursa menționată mai sus mai arată că frumoasa brunetă nu a pus deloc paie pe foc. Tânăra de 29 de ani nu i-a oferit internautei niciun fel de răspuns, dar nici nu a șters comentariul de pe pagina sa. Asta nu demonstrează decât un lucru, că nu pune la suflet răutățile și zvonurile din ultima vreme.

Daliana Răducan este fericită în compania lui Răzvan Simion, care a cucerit-o iremediabil în urmă cu aproape un an. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste departe de ochii curioșilor și nu doresc să ofere informații despre relația lor amoroasă.

Pe de cealaltă parte, Lidia Buble a mărturisit că se bucură pentru fostul ei iubit, cu care a rămas în relații excelente. Cântăreața consideră că Daliana Răducan este o femeie norocoasă, precizând că nu este deloc geloasă pe partenera lui Răzvan Simion.

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E norocoasă”, spunea artista recent.

