Dalida din Las Fierbinți și-a botezat băiatul și a organizat singură petrecerea. Câți nași are Ecaterina Ladin și ce surprize face invitaților

Are doar câteva luni de viață, dar băiețelul Ecaterinei Ladin este deja o mică vedetă. Dalida din Las Fierbinți și-a botezat mezinul, iar acesta a avut nu mai puțin de șase perechi de nași. Vedeta Pro TV și soțul său au organizat evenimentul și au pregătit numeroase surprize pentru invitați.

Dalida din Las Fierbinți, botez cu șase perechi de nași

Familia Las Fierbinți s-a mărit și continuă să crească. Dacă Dalida i-a luat-o înainte și în ianuarie .

ADVERTISEMENT

Ecaterina Ladin, care mai avea acasă doi copii, Marcu Laurențiu și Petru Teodor, a dezvăluit că este însărcinată abia la finalul anului trecut. Și, la fel de discretă, a fost și cu botezul lui Roman Casian, mezinul familiei.

Vedeta Pro TV și soțul său s-au ocupat de unii singuri de organizarea evenimentului și multe detalii au fost ținute secrete, astfel încât invitații să se poată bucura din plin de petrecere. „Eu și soțul am organizat singuri botezul. Am încercat să nu se știe foarte multe detalii și amănunte, să fie o surpriză și pentru invitați. Toți oamenii care s-au implicat în acest botez au fost atât de prompți. Pe unii nici nu-i știu”, a explicat actrița în emisiunea lui Cătălin Măruță.

ADVERTISEMENT

Cum a ajutat-o familia

Ce e drept, Dalida din Las Fierbinți și-a implicat și familia în organizarea evenimentului. Astfel că, cei dragi nu doar că au fost invitați, ci au ajutat și la pregătirea mărturiilor personalizate.

„Avem un obicei, în familia de la Chișinău, fratele meu face această băutură. Depinde în ce a fost bogat anul. Anul trecut a fost bogat în pară. Se fac aceste sticle. Se pune busuioc. Totul este făcut de familia noastră. Toată familia a contribuit la aceste mărturii. Au fost și la fața locului și fiecare invitat a avut o sticlă de dus acasă”, a povestit vedeta Pro TV.

ADVERTISEMENT

În plus, frații și verișorii actriței au fost și nașii bebelușului. În total, Roman are șase perechi de părinți spirituali. „Șase perechi de nași. Doar nașii noștri de cununie sunt de aici. Tradiția noastră este ca frații mai mari să boteze copii fraților mai mici, doi veri și prietena mea cea mai bună din copilărie, i-am zis în ziua botezului.

Copilul îl ține în brațe nașa de cununie. Biserica Sfântul Mercurie, unde i-am botezat pe toți băieții noștri, același preot. A fost o slujbă așa de frumoasă. A fost totul perfect”, a dezvăluit vedeta.

ADVERTISEMENT

Ce coleg din Las Fierbinți nu a fost alături de Dalida

Dalida nu le-a cerut invitaților săi, deși a primit atât cadouri, cât și bani. „S-a dat dar, n-am făcut-o pentru asta. Au fost și cadouri, au fost și plicuri. Lume generoasă. Am primit și bonuri să le schimb”, spune actrița.

În schimb, Ecaterina Ladin a impus o regulă clară: „N-am avut nicio tematică. I-am rugat doar dacă sunt supărați, să stea acasă. Provincialii au făcut un test demențial”.

Iar de pe lista marilor absenți la eveniment a fost Adrian Văncică, cel care îl interpretează pe Celentano în Las Fierbinți. „Vănci nu a fost, nu erau în București în acel weekend. Dar poate mai fac unul. Nici nu știu când a trecut noaptea, când s-a făcut dimineața”.

Nu vrea să se oprească aici. Actrița își mai dorește un copil

Deși are trei copii, Ecaterina Ladin nu vrea să se oprească aici. Nu exclude varianta unei a patra sarcini și recunoaște că și-ar dori și o fetiță. Dar s-a împăcat cu gândul că va fi soacra cu trei nurori. „Abia aștept. Eu să fug din țară și ei să facă ce vor”, a glumit Dalida din Las Fierbinți.

„Nu mă consider o mamă eroină. Mă consider o mamă normală care mai și țipă, mai și fuge de acasă”, a adăugat vedeta, care acum, după terminarea filmărilor pentru serial, consideră ca are prea mult timp liber.

În această perioadă, așteaptă ca cei doi copii mai mari să ia vacanță, pentru a pleca în concediu și a se relaxa. „Abia aștept să se termine anul de învățământ și am urcat în mașină și am plecat în Grecia. Nu nu permitem o lună, că bărbată-miu muncește, o săptămână.

Vreau să merg la Chișinău, să-mi văd familia de acolo. (…) Pasiunea mea acum e somnul. Cred că am ani de recuperat. Aș vrea să dorm și nu foarte mult, vreo 2-3 nopți legate”, a completat Dalida din Las Fierbinți.