Ecaterina Ladin, cunoscută mai degrabă ca Dalida din celebrul serial de comedie „Las Fierbinți”, a făcut dezvăluiri despre numele pe care îl va purta cel de-al doilea copil. Micuțul se va naște într-o lună, iar părinții au luat deja această decizie.

Invitată în cadrul unei emisiuni de la Pro TV, „Dalida” nu a vrut să le spună telespectatorilor care va fi numele bebelușului, însă a oferit câteva indicii în acest sens.

Din fericire, filmările pentru comedia în care joacă nu au fost afectate, neavând burtica atât de vizibilă vara trecută, atunci când au realizat noul sezon. Producătorii nu au fost nevoiți să facă schimbări pentru personajul interpretat de actriță.

Dalida din Las Fierbinți va deveni mamă curând. Ce nume îi va pune Ecaterina Ladin copilului

Ecaterina Ladin este una dintre cele mai apreciate actrițe din serialul „Las Fierbinți”, o comedie care le aduce zâmbetul românilor de aproape nouă ani. Aceasta interpretează rolul Dalidei, secretara primarului Vasile, de care este atrasă, cea mai mare dorință a ei fiind să se mărite.

Vedeta și-a dezvăluit cea de-a doua sarcină în urmă cu câteva luni, atunci când a declarat că ea și soțul ei, Laurențiu Ladin, și-au dorit foarte mult acest copil. Cei doi s-au hotărât deja asupra numelui, însă nu au dezvăluit cum îl va chema pe micuț.

„Trebuie să nasc la începutul lui martie. Mai sunt vreo trei-patru săptămâni, dacă stau cuminte. Dacă nu, poate vine mai devreme. Știm ce nume îi punem copilului, e un nume românesc, de sfânt, ca și la primul copil.

Nu îl spun încă. Eu nu am avut nimic de spus, soțul a propus numele, eu am spus: da. Dacă o să ne dea Dumnezeu o fată, o s-o numesc eu”, a dezvăluit actrița în cadrul emisiunii „La Măruță” de la Pro TV.

Ecaterina Ladin mai are un băiețel

Ecaterina Ladin și soțul ei mai au un copil, Marcu, în vârstă de patru ani, care este foarte încântat că familia se va mări cu încă un membru. Actriței i-a fost foarte rău în primele luni de sarcină, atunci când îi era somn în permanență și avea diferite pofte.

„Sunt însărcinată în patru luni. Ne-am dorit foarte mult copii și eu, și soțul meu. Încă de când ne-am cunoscut, ne-am dorit. Și Marcu, fiul nostru și-a dorit.

Mi-e rău în perioada asta și obosesc foarte repede. Dimineața îmi este somn. Voi avea încă un băiat. Nu am pofte. Dacă văd ceva, îmi este poftă”, a declarat vedeta în urmă cu câteva luni.