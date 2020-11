Damian Drăghici, cel mai sincer interviu. Ce spune artistul despre pandemie

Damian Drăghici a acordat recent cel mai sincer interviu pentru cariera sa muzicală, dar și despre cum l-a afectat pandemia de coronavirus. Celebrul naist a mărturisit că în perioada de izolare a ales un loc în care oamenii fug în fiecare zi.

Cântărețul a impresionat o lume întreagă după ce a cântat la nai de la propriul balcon, reușind în acest fel să ajungă la inimile oamenilor într-o vreme greu încercată. Artistul de 39 de ani a dezvăluit în cadrul unei interviu acordat în emisiunea „Rețeaua de idoli” de la TVR 2 că nu ar mai alege această meserie în viața viitoare.

Muzicianul de etnie romă cântă la numeroase instrumente muzicale și a urcat pe scene importante din întreaga lume, însă spune că în viața următoare ar dori o meserie nobilă. Mai exact, Damian Drăghici ar vrea să fie doctor pentru că pasiunea pentru muzică i-a fost „impusă”.

Damian Drăghici, interviu fără perdea despre pandemie și copilărie

„Cred că în perioada pandemiei am ajuns într-un loc în care fugim de noi în fiecare zi – de asta divorțuri, separări.

În următoarea viață, dacă ar fi să mă întorc și să îmi aleg o meserie nobilă, aș vrea să fiu doctor. Nu există lucru mai nobil… aparent, artiștii se dăruiesc altora, dar noi suntem egoiști.

Îmi spunea cineva că Pleșu a ascultat Romica Puceanu, multă lume a ascultat muzică lăutărească veche. Noi o știm, cei din altă generație…”, a declarat Damian Drăghici în emisiunea moderată de Irina Păcurariu, informează libertatea.ro.

Interpretul este un nume cunoscut în muzica internațională, ridicând săli întregi în picioare prin intermediul naiului său. Cântărețul provine dintr-o familie de artiști, învățând să cânte la diferite instrumente încă de la vârsta de 3 ani, oprindu-se în cele din urmă la nai.

„Realitatea este, și nu o spun pentru că nu sunt recunoscător în fața lui Dumnezeu, nu am ales eu asta. Mi-a fost impusă pentru că la 3 ani am început să cânt la țambal și am devenit foarte bun și m-am plictisit. După care am trecut la pian.

Foarte bun, m-am plictisit. La 6 ani am început să cânt la contrabas, la 7 la tobe, am trecut pe la vreo 6 instrumente până la 10 ani când a zis tata «Hai, fă, să-l ducem la Damian că e fratele meu, măcar așa naiul îl ia și îl bagă în geantă». Și am rămas cu el în geantă”, a mai spus artistul.

Damian Drăghici: ”Pe tata nu l-am făcut niciodată fericit”

Artist complex și un nume celebru în muzică, Damian Drăghici a mărturisit că a avut o copilărie extrem de grea, motiv pentru care la 18 ani a fugit din țară prin Iugoslavia, ajungând să cânte pe străzile din Grecia. Ulterior, i s-a oferit o bursă integrală la Colegiul de Muzică Berklee din Boston.

Naistul susține că familia nu l-a susținut niciodată, tatăl său reproșându-i adesea că nu este bun în ceea ce face. Acest lucru l-a urmărit întreaga viață, Damian Drăghici precizând că vorbele l-au marcat profund ajungând chiar să creadă că nu a făcut nimic remarcabil.

„Bunicii m-au crescut. Pe mama am cunoscut-o acum un an, iar pe tata nu cred că l-am făcut niciodată fericit, nu l-am mulțumit, în general, nimeni în familie nu e mândru de mine, lucru care m-a deranjat și de asta nu m-am oprit să încerc să dovedesc.

Întotdeauna mă gândesc că nu am făcut nimic în viață, mi s-a spus întotdeauna n-o să faci nimic, o să te bată râsul… Când ți se spune că nu o să faci nimic, sunt vorbe pe care ți le spui, mai târziu, tu”, a completat Damian Drăghici în emisiunea de la TVR 2.