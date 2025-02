Damian Militaru, fotbalistul cu 10 trofee câștigate la Steaua, interviu înainte de FCSB – Dinamo: „Ambele echipe au un mijloc foarte puternic”

Damian Militaru este unul dintre cei mai titrați jucători din istoria Stelei. Fostul mijlocaș ofensiv ajuns la 57 de ani a oferit un interviu .

Damiam Militaru, interviu-eveniment despre perioada petrecută la Steaua și Dinamo

Damian Militaru a ajuns în 1993 la Dinamo, însă destinul, așa cum spune chiar el, a făcut să scrie istorie în tricoul Stelei. În interviul următor vom enumera povești fabuloase din „Unicul Derby” sau de la duelurile memorabile cu Benfica Lisabona, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Rangers sau Juventus Torino.

Domnule Militaru, ce așteptări aveți de la FCSB – Dinamo? FCSB vine după o calificare spectaculoasă…

– . Jucătorii sunt mobilizați, vor fi spectatori mulți și e altceva. Nu se aștepta nimeni să aibă parcursul ăsta în cupele europene, dar e meritul jucătorilor și antrenorilor. Trebuie apreciați indiferent că ești dinamovist, craiovean, fcsb-ist sau stelist. Au făcut puncte pentru România și pe viitor ajută și alte echipe care evoluează în cupele europene.

Vă place jocul FCSB-ului?

– Ce au făcut acum la ultimul meci pe Arena Națională a fost fantastic. Jucătorii s-au autodepășit și n-am mai văzut atâta dorință să se califice. Toți au dat ce au avut mai bun. Nu pot să vorbesc despre un jucător. E de apreciat toată echipa. Au muncit, au luptat, mai ales Chiricheș, care s-a autodepășit la meciul ăsta și a tras echipa după el. Și asta în contextul în care . M-aș bucura să câștige FCSB-ul cu Dinamo.

Damian Militaru: „Sunt primul jucător român care a marcat în noul format al Champions League”

Poate Dinamo să învingă FCSB-ul?

– La meciurile astea orice e posibil. Steaua (n.r. FCSB) vine după victoria asta, depinde și cum s-au refăcut. Au alergat enorm la meciul cu PAOK. Dinamo e o surpriză plăcută față de campionatul trecut și e de apreciat. Sper să fie un derby frumos, cu multe goluri și spectatorii să se bucure de fotbal. Ambele echipe au un mijloc foarte puternic. Depinde la ora jocului cum se simt jucătorii.

Ați avut cu Steaua 3 calificări consecutive în grupele Ligii Campionilor. Ce amintiri aveți de la acele meciuri?

– Sunt primul jucător român care a marcat în noul format al Champions League după Cupa Campionilor Europeni. Am marcat pe Da Luz împotriva Benficăi Lisabona. A fost o fază foarte spectaculoasă. Iar în campionat, cele mai frumoase meciuri erau bineînțeles cu Dinamo, Rapid și Craiova.

De ce a plecat de la Dinamo: „M-au acceptat imediat la Steaua”

Ați jucat mai întâi la Dinamo. Cum ați ajuns la Steaua și cum m-au primit suporterii?

– Au fost probleme la Dinamo. Vasile Ianul, președintele clubului, a avut probleme mari cu banii și nu ne-au mai plătit. Am decis să plec și m-am întors la Petroșani pentru 4-5 etape. Apoi m-au căutat cei de la Steaua. Am avut ceva emoții și e normal când pleci de la o rivală. Nu mă așteptam să mă primească chiar așa din prima și să fiu așa iubit. M-au acceptat imediat. Am fost pe placul lor.

Probabil cariera ar fi fost cu totul altfel dacă rămâneați la Dinamo și nu ați mai fi ajuns la Steaua…

– Ăsta e destinul. Trebuie să ai și noroc ca fotbalist. Sunt jucători foarte buni dar nu au noroc să fie formați sau debutați la timp. L-am avut antrenor pe nea Florin Halagian, Augustin și Stoichiță. Vă dați seama ce nume grele. A fost problema asta cu banii și eu a trebuit să mă întorc la Petroșani și a intrat pe fir Steaua. Eu zic că nu aș fi reușit însă la Dinamo performanțele astea.

A debutat la Dinamo chiar în derby-ul cu Steaua: „Mi s-a ridicat părul pe mâini când am văzut 70,000 de spectatori”

Ați debutat la Dinamo chiar împotriva Stelei…

– Am debutat pe Lia Manoliu în 1993 când ne-au bătut cu 3-0. Aveau echipă bună de tot. Apoi am jucat în Ghencea pe zăpadă și ne-au bătut cu 1-0. A bătut lovitură liberă Gâlcă, Prunea a respins și a venit Ilie Dumitrescu și a marcat. Culmea, am debutat chiar cu ei. 70,000 de spectatori pe stadion. Când am văzut…. A fost ceva extraordinar, mi s-a ridicat părul pe mâini.

Țin minte că la meciul ăsta când ne-au bătut cu 1-0 am jucat cu infiltrații în degetul mare de la picior. Mi-a căzut unghia și nici nu puteam să pun gheata în picioare. Halagian m-a chemat pe mine și pe doctor: „Dacă nu joacă Cărbune, așa îmi spuneau, plecați amândoi!”. Mi-a făcut vreo 4-5 infiltrații în deget și când am ajuns acasă mi s-a făcut rău. Eu nu mai simțeam nimic. Mi s-a umflat, îmi curgea sânge.

Rămăneți unul dintre cei mai titrați jucători ai Stelei cu 10 trofee…

– Am patru titluri consecutive de campion, trei Cupe ale României și trei Supercupe într-adevăr, două eventuri, ceva frumos. Am găsit o familie la Steaua. La fotbal nu faci nimic dacă jucătorii nu se susțin unii pe ceilalți. Mă duceam de plăcere la antrenamente.

Povestea golului fabulos cu Fenerbahce: „Lăcătuș mi-a zis să trag”. Cum l-a băgat pe Diego Simeone în reclame

Mai visați golul cu Fenerbahce?

– Daaa, îmi aduc aminte discuția cu Lăcătuș la lovitura liberă. A pus mâna pe minge și mi-a dat-o: „E departe, Lăcă”. „Vino, mă, că ți-o dau eu”. Și mi-a dat-o. Aveam șutul foarte puternic și de-asta mi-a zis să trag. Înainte de meciul ăsta marcasem aproape la fel cu Universitatea Cluj din lovitură liberă.

Ați avut dueluri dure cu Simeone la meciul cu Atletico Madrid. Cum a fost?

– Nu numai cu el. Și cu Jay Jay Okocha la Fener. Cu Dănuț Lupu în campionat… Pe Simeone l-am băgat în reclamele de pe marginea terenului. Mi-a făcut o alunecare de mi-a rupt apărătoarea. Așa eram eu, un jucător mai agresiv.

Damian Militaru, amintiri cu Del Pierro, Ravanelli și Vialli: „S-a amânat meciul din cauza zăpezii”

Cum ați trăit golul lui Prodan cu Rangers?

– A fost ceva extraordinar. Din păcate am luat atunci cartonaș roșu nemeritat la fază în care adversarul m-a lovit în careu cu cotul în față înainte de corner. Am căzut, m-am ridicat și nu am făcut nimic. I-a dat roșu, centralul nu mi-a dat nimic, apoi tușierul a ridicat steagul, a chemat arbitrul și m-a eliminat. La comisii de la 5 etape mie mi-au dat mai puțin.

Cu Juventus Torino cum a fost?

– Jucau Del Pierro, Ravanelli, Vialli, ceva extraordinar. Astea sunt meciuri care îți rămân pe viață și te simți fotbalist. Dueluri tari cu jucători adevărați. Eu la Torino nu am jucat pentru că am fost suspendat. La București țin minte că s-a amânat meciul. Era zăpadă și nu au putut să aterizeze la Otopeni. Țin minte că am jucat cu ghete de sală, aveau niște crampoane mici. Am făcut 0-0, un rezultat foarte bun.

Cum a trăit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale Stelei: „Ne-a fost un pic frică să nu ne facem de râs”

Ați jucat cu Borussia Dortmund în 1996 și în același an au câștigat Liga Campionilor

– A fost un meci foarte spectaculos la ei. Ne-au bătut cu 5-3. Îmi aduc aminte că am scos penalty și Adrian Ilie a dat primul gol din penalty. Știu că ziceai nea Țiți Dumitriu să nu ne facem de râs. Am avut mulți accidentați și suspendați: Lăcătuș, Toni Doboș. Ne-a fost un pic frică să nu ne facem de râs. Marius Baciu a dat și el un gol după o diagonală a mea, a mai marcat și Aurel Călin.

O amintire mai specială de la un derby cu Dinamo?

– Când i-am dat pasă de gol lui Dănciulescu și am câștigat cu 3-1 în Ștefan cel Mare în 1997. Victorie mare de tot. A fost și perioada aia când am ratat penalty. I-am zis lui Lăcătuș că Prunea mă știe și nu vreau să bat. Mi-a zis să iau mingea și să bat. Eram de un an la Steaua și eu deja băteam toate penalty-urile.

Care credeți că au fost cei mai importanți jucători ai Stelei în acea perioadă?

– La Steaua erau atunci foarte mulți jucători cu viteză și care în ziua de azi eu nu cred că se mai găsesc. Era Adrian Ilie, Dennis Șerban, Laurențiu Roșu, Vlădoiu… Erau jucători foarte buni în față.

Cel mai important trofeu din carieră: „Eu eram de mic stelist”

Cel mai important trofeu câștigat cu Steaua?

– Primul titlu de campion. Cea mai mare bucurie. Nu se compară. Când te apuci de fotbal la asta visezi. Eu eram de mic stelist, nu cum se dau alții acum și asta mi-am dorit: să joc la Steaua și să câștig campionate. La unii se îndeplinește, la alții nu.

Și finalele de Cupa României au fost foarte frumoase. Ne băteam cu FC Național, cu Rapid. Îmi aduc aminte cu FC Național că i-am bătut de 2 ori în trei zile și am luat eventul. Cu Rapid țin minte că au avut ei 1-0, apoi 2-1 și a egalat Belodedici în prelungiri. Eu am fost rezervă, am intrat în prelungiri și am bătut penalty. Apoi am fost anunțat de Emeric Ienei să îmi găsesc echipă.

Aveți să îi reproșați ceva?

– A fost cel mai dureros atunci, dar asta e. După 3 luni și ceva am plecat în Rusia, dar nu m-am acomadat că era un fotbal mai dur. Eu aș fi vrut să mai continui la Steaua, dar nu îi țin ranchiună lui Nea Imi. Aveam și eu o vârstă. Apoi m-a chemat domnul Bondrea să mă duc la Extensiv Craiova și am stat vreo 4 luni, apoi m-a chemat Alin Simota la Jiul Petroșani, a doua echipă din sufletul meu.

Damian Militaru, dezvăluiri despre impactul lui Marius Lăcătuș în vestiarul Stelei: „Bă, au venit ăștia să ne bată în Ghencea?!”

Acum sunteți antrenor secund la Petroșani…

– Da, soția e din zonă și m-am retras aici, mi-am deschis o școală de fotbal și sunt antrenorul secund al echipei din Liga 3. Asta mi-am dorit. Am vrut să scot jucători și am reușit. Andi Istrate de la FCSB a dat gol cu Iașiul, Pătlăgică a debutat la UTA în SuperLiga.

Revenind la Steaua, cum a fost să îl aveți pe Lăcătuș în vestiar?

– Era foarte agresiv pe teren. Avea dorința aia fantastică de victorie și trăgea echipa după el. Țin minte că pleca nea Țiți Dumitriu și Stoichiță din vestiar și începea să țipe: „Bă, au venit ăștia să ne bată în Ghencea?! Am stat atâta în cantonament. Tre să le luăm banii, bă!”. Ne dădea o adrenalină și se schimba totul când intram pe teren. Avea harul ăsta, spiritul ăsta de ne făcea să alergăm încontinuu.

Cantonamentele infernale de la Forban: „12 zile nu am văzut mingea”

Cum erau cantonamentele la Forban?

– Un an de zile jucam după pregătirea de iarnă. În 1994, când nea Țiți era la Campionatul Mondial din America, am făcut cantonamentul cu Mihai Stoichiță la Dinamo. Stăteam în cameră cu Demollari. 12 zile nu am văzut mingea. Ne-a distrus. Venise și Florin Constantinovici. Pe Demollari știu că voia să îl ia Steaua atunci. Am răms doar eu la Steaua.

Am alergat de ne-a venit rău. Să nu vezi mingea pentru un fotbalist el cel mai nasol lucru. Demollari nu mai putea și a început să îi zic: „Mihai, Stoichita, imposibil! Nu se poate așa ceva! Foarte grele cantonamente și mers prin zăpadă iarna. Când coboram din cantonament mergeam în Olanda, Belgia să jucăm meciuri amicale și aveam probleme mari de tot.

Deci asta era cheia succesului la Steaua în perioada aceea?

– Veneau jucători amatori cu bicicletele și ne băteau sau făceam egal. Nu puteam să câștigăm niciun meci pentru că eram prea încărcați din cauza antrenamentelor. Când veneam în campionat, alergam de mâncam pământul. Dominam fizic orice adversar.

Mai erau jucători care se cereau afară, se dădeau accidentați, dar eu nu eram genul. Unii mai simțeau oboseală și mai stăteau pe bară o zi sau două. Dacă făceai cap-coadă toată pregătirea nu aveai probleme tot anul. Mai ales pregătirea de iarnă. Acuma faci kilometri cu mingea… Noi făceam pantă și contrapantă. Ne punea nea Țiți Dumitriu să facem câte 12 ture de 800 de metri. 400 de metri te duceai în pantă și 400 de metri coborai.