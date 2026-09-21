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Damjan Djokovic și-a reziliat contractul cu CFR Cluj din cauza restanțelor, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, iar acum a ales să se întoarcă în țara natală Croația. Mijlocașul croat va evolua la NK Opatija, formație din liga secundă a Croației.

Damjan Djokovic a decis să se întoarcă în Croația, unde va evolua în liga secundă pentru Opatija

Djokovic a semnat cu Opatija pe 16 septembrie 2026, din postura de jucător liber de contract. Noua sa echipă ocupă locul 15 în liga secundă din Croația cu doar patru puncte în șase etape și o linie de clasament de o victorie, o remiză și patru înfrângeri.

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, fiind integralist în deplasarea de la Orijent. Echipa lui Djokovic a pierdut și acest meci, scor 0-1. Fotbalistul revenise la CFR Cluj în august 2024 după o perioadă petrecută la Rapid, iar în cariera sa a mai evoluat la FCSB, Rijeka, Rizespor, Adana Demirspor, Al-Raed, Bologna, Cesena, Spezia și Greuther Furth.

și a cucerit șapte trofee, printre care cinci titluri, o cupă a României și o supercupă. Interesant, pentru fotbalistul croat este doar a doua oară în carieră când evoluează în țara sa natală, după experiența la Rijeka din 2017.

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Marius Șumudică l-a considerat mereu pe Djokovic un jucător vital la CFR Cluj și nu se aștepta să plece

Marius Șumudică l-a considerat mereu pe Djokovic un jucător vital la CFR Cluj, însă i-a fost greu să-l convingă pe croat să rămână în Gruia din cauza problemelor financiare. Djokovic nu își mai primise salariul de mai bine de trei luni la CFR Cluj, astfel că a denunțat unilateral contractul conform regulamentelor FIFA.

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„Nici eu nu ştiu care e situaţia. Nu mi s-a explicat nimic, nu ştiu ce se întâmplă. Pregătisem jocul, mă bazam pe el, dar, din păcate, a reziliat şi pleacă. Djokovic a plecat deja din oraş, spre Croaţia, spre casă. A înştiinţat clubul. Avea memoriu băgat dinainte şi a rupt contractul.

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Este o pierdere mare. Era căpitanul echipei, el cu Camora. Liderii echipei după retragerea lui Cipri Deac. Este o pierdere mare. Se dă un semnal negativ în vestiar. Clar!”, declara Marius Șumudică, după plecarea lui Damjan Djokovic.