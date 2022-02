Damjan Djokovic, disperat să revină la CFR Cluj: „A sunat persoane din club”. Anunț și despre situația lui Billel Omrani

CFR Cluj își pregătește strategia pentru sezonul viitor. După ce l-a transferat pe Cristopher Braun (30 de ani), de la FC Botoșani, chiar înaintea meciului cu moldovenii, campioana en-titre ar putea beneficia și de aportul altor fotbaliști cu experiență.

Damjan Djokovic vrea să se întoarcă în Gruia, acolo unde a mai evoluat în două perioade, 2013-2014 și 2017-2021. În prezent, mijlocașul sârb este la Rizespor, dar înțelegerea cu turcii în expiră în această vară.

Mai mult, Djokovic este nemulțumit de situația pe care o are în Turcia, deși a jucat 22 de meciuri și a marcat patru goluri în SuperLig. Rizespor se bate la retrogradare, e pe locul 18, cu 22 de puncte, la patru lungimi de salvare.

ADVERTISEMENT

Damjan Djokovic caută cu disperare revenirea la CFR Cluj

Președintele lui CFR Cluj, Cristi Balaj, a anunțat că Damjan Djokovic își dorește să se întoarcă cât mai repede la echipa lui Dan Petrescu și chiar s-a autopropus în Gruia.

„Damjan Djokovic este nemulțumit la clubul său. Chiar el a sunat să discute cu persoane din club.

ADVERTISEMENT

Am fost informați de situația lui. Mai multe lucruri nu am ce să spun, pentru că, deocamdată, el este jucător aflat sub contract”, a declarat Cristi Balaj, la .

Djokovic s-a transferat la Rizespor în ianuarie 2021, când turcii erau antrenați de Marius Șumudică, FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ardelenii au încasat 400 de mii de euro în schimbul mijlocașului sârb, care, la acea vreme, era dorit și de către Kayserispor, formație pregătit în acel moment de actualul antrenor al lui CFR Cluj, Dan Petrescu.

Billel Omrani a primit ofertă pentru un nou contract

Dacă Damjan Djokovic este disperat să revină la CFR Cluj, campioana en-titre vrea cu aceeași ardoare să îl păstreze pe Billel Omrani (28 de ani). Înțelegerea francezului expiră în vară, dar Balaj a anunțat că ardelenii tocmai i-au oferit prelungirea contractului.

ADVERTISEMENT

„Suntem în discuții cu Omrani pentru prelungirea contractului. Așteptăm răspunsul de la el. Noi i-am făcut o ofertă superioară celei pe care o are în prezent”, a adăugat președintele lui CFR Cluj.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate pretențiile financiare ale lui Billel Omrani și cât de dificile sunt negocierile cu francezul. Din informațiile noastre, , 40 de mii de euro pe lună.

ADVERTISEMENT

În prezent, cel mai bine plătit fotbalist din campionatul României este un alt fotbalist al lui CFR Cluj, islandezul Runar Mar Sigurjonsson. , care câștigă anual 450 de mii de euro.