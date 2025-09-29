Damjan Djokovic l-a „înțepat” pe Louis Munteanu după U Cluj – CFR Cluj 2-2: „Perioada de transferuri e inchisă, trebuie să ne concentrăm”

Damjan Djokovic (35 de ani) a deschis scorul în U Cluj – CFR Cluj 2-2. N-a fost însă suficient pentru ca vicecampioana să obțină a doua victorei a sezonului. Vetereanul croat a pus forma slabă a echipei și pe lipsa de concentrare a unor jucători precum Louis Munteanu (23 de ani).
CFR Cluj a făcut un nou pas greșit în SuperLiga. După 10 etape, vicecampioana e pe locul 13, cu doar 9 puncte, și e la nouă lungimi de play-off. În campionat, trupa lui Mandorlini are un singur succes, obținut în prima etapă, scor 2-1, cu Unirea Slobozia.
Golgheterul din sezonul trecut, Louis Munteanu, a revenit în echipa de start a CFR-ului, și a fost înlocuit cu Iacopo Cernigoi în minutul 88. Munteanu nu mai jucase de la finalul lunii august, de la derby-ul CFR – FCSB 2-2.
„Am luat primul gol aiurea, dar e bine că am egalat. Din păcate, nu a venit și al treilea gol. Așa a ales antrenorul, să mă schimbe. Asta face parte din fotbal, mereu sunt emoții, important e că echipa a revenit.
E de lucrat partea defensivă. Cred că am luat deja 19 goluri, prea mult. Și în Europa avem multe goluri luate, e prea mult. Trebuie să ne gândim bine cum să nu luăm goluri, după aia avem jucători de calitate în față care să marcheze. E prea mult.
Dacă un atacant e pe lista de plecări și vrea să plece și nu se întâmplă, bineînțeles că influențează. Acum, perioada de transferuri e închisă, noi trebuie să ne concentrăm pe ce avem de făcut pe teren. Trebuie să câștigăm încrederea pe care am pierdut-o”, a spus Damjan Djokovic, după U Cluj – CFR Cluj 2-2.
În stagiunea precedentă, Louis Munteanu a fost cel mai bun marcator reușind să înscrie 23 de goluri. Acum, după 10 runde, internaționalul român nu are nicio reușită și niciun assist.
Pentru noi nu e un rezultat bun, am venit să câștigăm. S-a terminat 2-2, dar ne doream victoria, numai asta. Nu putem să ne gândim la egal. Trbeuie să mergem să jucăm la victorie. Am greșit și noi un pic, ne-am retras. Și noi am avut momentele noastre bune, la final cred că nu mai aveam energie să mergem înainte” – Lorenzo Biliboc