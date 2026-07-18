Damjan Djokovic, prima reacție la aproape două săptămâni după ce numele său a apărut într-un scandal uriaș de pariuri: „Am un avocat foarte bun!”

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Damjan Djokovic (36 de ani), veteranul celor de la CFR Cluj, este cunoscut în România în principal pentru seriozitatea de care a dat dovadă la toate cluburile pentru care a jucat. În ciuda acestui fapt, numele său a apărut în cel mai recent scandal de pariuri sportive, iar croatul a oferit o primă reacție la aproape două săptămâni de la startul anchetei.

Damjan Djokovic, prima reacție după ce a fost acuzat că s-au pariat 800.000 de euro pentru a încasa un cartonaș galben

În urmă cu aproape două săptămâni, Croatul a primit un cartonaș galben dubios într-un meci al lui CFR Cluj, iar ulterior s-a descoperit că s-au pariat sume uriașe pentru acest pronostic la casele de pariuri.

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După meciul de debut al ardelenilor în noul sezon, în care au cedat în deplasarea de la Galați, mijlocașul croat a oferit o primă reacție cu privire la această anchetă și a comentat, de asemenea, situația complicată de la CFR Cluj: „În primul rând, trebuie să le facem complimente celor de la Galați, au știut ce au vrut. Puteam să ținem de egal. A fost o săptămână tulbure în afara terenului, aia e. Nu am început cu bine, dar campionatul e lung.

Cam așa, toată lumea cred că a auzit ceva. Nu știu ce trebuie să ascundem și ce nu. Dacă am ajuns eu să joc fundaș central… Să sperăm că se va schimba ceva. (n.r. – Este prima dată când joci pe poziția de stoper?) Un meci întreg, da, a fost prima dată, aia e. Suntem jucători de fotbal, suntem chemați și facem ce spune antrenorul.

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Sincer, personal, și Camora cred, ne-am obișnuit așa. De mult timp se vorbește așa. Poate îi afectează pe cei care sunt mai tineri. Face parte din viață. În alte sezoane am tras bine și cu știri negative, am câștigat campionatul. A fost un pas greșit, dar sper ca în următorul meci să fie mai bine. E prima dată când am jucat fundaș central, trebuie să fii decisiv, să faci un fault tactic, Patrick mi-a făcut probleme. Eu încerc să fac de toate, să provoc, să câștig meciul, dar nu am reușit. Putem să ne plângem sau să ne strângem, când ești la CFR, toată lumea se așteaptă să câștigi campionatul.

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Dacă sunt probleme mai grave sau mai puțin grave, vom vedea. Am început de la 0 sezonul acesta, alt antrenor, jucători noi, staff nou. E un start de la 0 și sperăm să facem maximul nostru. (n.r. – Despre scandalul pariurilor) Pot să spun că timpul va spune tot, am un avocat foarte bun, care va transmite ce trebuie când va veni timpul”, a spus Damjan Djokovic.

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Djokovic a strâns o avere impresionantă din fotbal

Damjan Djokovic se află la finalul carierei de fotbalist, iar de-a lungul celor aproape două decenii petrecute în fotbalul profesionist a strâns o avere impresionantă. El și-a început cariera la Spartak Trnava, după care a ajuns în Italia, unde a jucat la echipe precum Bologna sau Monza.

După ce și-a format un nume în tricoul lui CFR Cluj, el a prins câteva contracte importante în Turcia și zona Golfului. mai ales că el deține un număr impresionant de apartamente, cumpărate din banii câștigați din contractele sale:

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„Cum poți să acuzi un fotbalist pentru cartonaș galben, mai ales că era înainte de pauza de iarnă? De obicei, mulți fotbaliști iau galben ca să aibă o săptămână în plus de vacanță. Nu e cazul lui Damjan. Vorbim de un om care are 32 de apartamente din banii din fotbal, nu are nevoie de prostia asta”, a declarat Caparco la