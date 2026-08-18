Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Damjan Djokovic, urecheat pentru declarațiile de după debutul lui Marius Șumudică la CFR Cluj. Nici Neluțu Varga nu a scăpat!

Damjan Djokovic a fost criticat pentru declarațiile făcute la finalul meciului Corvinul Hunedoara - CFR Cluj 3-0, primul după numirea lui Marius Șumudică pe banca „feroviarilor”.
Bogdan Mariș
18.08.2026 | 22:08
Damjan Djokovic urecheat pentru declaratiile de dupa debutul lui Marius Sumudica la CFR Cluj Nici Nelutu Varga nu a scapat
EXCLUSIV FANATIK
Horia Ivanovici a analizat declarațiile făcute de Damjan Djokovic (36 de ani) după Corvinul - CFR Cluj 3-0, primul meci din mandatul lui Marius Șumudică (55 de ani) pe banca „feroviarilor”. FOTO: colaj Fanatik
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CFR Cluj a suferit un eșec dur, 0-3, contra nou-promovatei Corvinul Hunedoara, în primul meci din mandatul lui Marius Șumudică. La finalul partidei, Damjan Djokovic (36 de ani) l-a criticat pe fostul antrenor al echipei, Antonio Folha. Horia Ivanovici și Marcel Pușcaș au comentat situația de la CFR în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici l-a „urecheat” pe Damjan Djokovic

Damjan Djokovic a declarat după meciul pierdut de CFR la Arad contra Corvinului că pregătirea fizică efectuată sub comanda fostului antrenor, Antonio Folha, nu a fost de calitate, aceasta fiind principala problemă a „feroviarilor”. Directorul FANATIK, Horia Ivanovici, a reacționat după afirmațiile făcute de experimentatul mijlocaș, care va pleca din Gruia. „Mie nu mi-a plăcut ce au zis jucătorii despre fostul antrenor. Am interpretat-o și ca un mesaj de susținere pentru Șumudică, dar din punct de vedere al jucătorului, indiferent ce antrenor ai avut, nu e ok să faci declarațiile astea. Să mă ierte Djokovic, dar arată o lipsă de caracter.

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Nu contează ce antrenor ai avut, chiar dacă a fost slab. Jucătorii i s-au plâns lui Neluțu Varga din timpul cantonamentului că e un antrenor slab, dar nu te apuci să dai astfel de declarații. Ce-l împiedică pe Djokovic, peste 10 etape, dacă nu mai e Șumudică, să zică ‘Șumudică, un fanfaron, e moderator, nu antrenor’?”, a spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Marcel Pușcaș, critici la adresa lui Neluțu Varga

Prezent în studioul emisiunii, Marcel Pușcaș a oferit un verdict dur cu privire la declarațiile făcute de Neluțu Varga și la situația financiară de la CFR Cluj, grupare care ar urma să intre din nou în insolvență. „Am văzut o declarație a domnului Neluțu în care spunea că făceau antrenament numai cu mingea. Domnul Neluțu trebuie să știe că antrenamentele fizice se pot face și cu mingea, sunt înglobate. Astea sunt metode moderne de antrenament. Poți să obosești jucătorii și să obții aceleași lucruri fizice lucrând cu mingea.

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Dar domnul Neluțu, fiind mai preocupat de diamantele și de aurul din Africa, nu are de unde să știe aceste lucruri, cum nu are nici de unde să știe că o echipă trebuie plătită la zi ca să facă o treabă bună. Dacă te întinzi cât ți-e plapuma, nu poți da mai mult de 40% salarii. Sunt formule mondiale, nu numai la CFR Cluj. Că te duci spre faliment. Dacă tu ai 15 milioane buget, să spunem, și dai 14 milioane salarii, undeva e un gol. După 7-8 ani de fotbal, trebuie să știe. De ce nu le aplică?”, a declarat fostul conducător de la Steaua și FC U Craiova la FANATIK SUPERLIGA după eșecul dur suferit de CFR Cluj contra Corvinului.

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ANALIZĂ Corvinul - CFR Cluj 3-0 | MISIUNE INFERNALĂ pentru Marius Șumudică și Neluțu Varga

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