Dan Alexa a recunoscut că a iubit o femeie căsătorită. Antrenorul de la Poli Timișoara nu s-a mai ascuns

Antrenorul de la Poli Timișoara, Dan Alexa, a discutat cu mare sinceritate despre trecutul său sentimental. Fostul concurent al show-ului moderat de Irina Fodor a recunoscut că a iubit o femeie căsătorită, însă nu i-a dat numele, preferând să fie extrem de discret în acest sens.

Dan Alexa, despre relația cu o femeie care avea partener

După ce a fost , Dan Alexa (46 ani), a oferit amănunte știute despre viața sa amoroasă. Câștigătorul premiului cel mare, alături de Gabi Tamaș, a dat cărțile pe față despre legătura sentimentală pe care a avut-o în trecut cu o femeie căsătorită.

Mărturia antrenorului de la Poli Timișoara vine după ce a fost implicat într-un scandal de dragoste. S-a vehiculat că este , Rareș Cojoc. Cu toate acestea, bruneta nu a făcut nicio declarație pe marginea acestui subiect sensibil.

În schimb, fostul jucător de fotbal a subliniat că nu a mers mai departe pentru că este o persoană empatică. A trecut prin două mariaje eșuate și are 3 copii, dovadă că nu a dorit să fie prins la mijloc în mariajul celei de care se îndrăgostise. Vedeta a făcut un pas în spate cu gândul la cei mici.

„Mi s-au întâmplat cazuri în care am fost foarte implicat, adică m-am îndrăgostit de soția altcuiva. Dar niciodată… Pentru că eu sunt un om foarte empatic, pentru mine contează foarte mult copiii, prietenii, cei de lângă mine. De foarte mult timp merg pierdere.

Știi, pentru că am avut problema asta de a spune «nu». Asta a fost o problemă pentru mine și în momentele în care ajungi în punctul în care ambii se îndrăgostesc, iar la mijloc sunt copii, e foarte important să faci și un pas înapoi, nu să mergi înainte orbește”, a dezvăluit Dan Alexa, la , pe canalul său de YouTube.

Motivul pentru care Dan Alexa a pus capăt relației amoroase

„Suferința va fi foarte mare. În primul rând, relația nu va merge, se ajunge la despărțire, copiii sunt la mijloc… e foarte greu să funcționeze. Adică trebuie să fie o iubire enormă. Cred că cei mai importanți sunt copiii, dar și cei din jurul persoanei respective.

Pentru că mi s-a întâmplat lucrul acesta. Și am pus stop tocmai din prisma faptului că era ceva total greșit. Are nevoie de validare și vede că femeia e pe tobogan, nu ai cum, o vezi repede, și tot insistă până ajunge la un punct în care destramă familia.

Nu, nu pot să fac asta niciodată. Ideal este să nu te încurci. Dar repet, am avut când am fost îndrăgostit de așa ceva”, a completat tehnicianul, în același podcast. Dan Alexa a mai subliniat că nu a suferit în relația sentimentală cu femeia care era căsătorită.

Celebrul antrenor s-a retras la timp, însă a mai transmis că a avut un gol imens după divorțul de Andrada. Frumoasa tânără este cea care l-a înșelat în timpul filmărilor de la Asia Express. Aceasta a avut o relație cu Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu.