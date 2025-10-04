Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrada. A apărut în compania unei brunete

A trecut prin două mariaje până la vârsta de 45 de ani, însă Dan Alexa nu renunță la dragoste. Ultimele informații arată că și-a refăcut viața sentimentală după ce a anunțat că s-a separat de mama fiului său, Dan Arka. Cum a fost surprins fostul fotbalist după divorț.

Dan Alexa și-a refăcut viața sentimentală, după divorțul de Andrada

Dan Alexa a fost căsătorit de două ori și are trei . Prima soție, Izabela, i-a dăruit două fete, în timp ce a doua a adus pe lume un băiat. Antrenorul echipei CS Tunari din Liga a III-a a trecut peste divorțul de ultima soție.

A depășit cu brio trădarea de care a avut parte din partea frumoasei Andrada. În ultima perioadă a încercat să fie foarte discret cu viața amoroasă, însă acum a ieșit la iveală faptul că este fericit și iubește din nou.

Fostul jucător, care a evoluat pe postul de mijlocaș, a fost surprins în compania unei brunete care seamănă izbitor de mult cu fosta soție. Potrivit , tânăra se numește Denisa, imaginea cu cei doi fiind realizată într-un restaurant.

Cea care a distribuit fotografia pe social media este chiar femeia. Aceasta pare că își ține mâna dreaptă pe piciorul lui Dan Alexa. Din păcate, acest detaliu nu este tocmai vizibil pentru că sportivul și actuala cucerire stau așezați pe scaune, la o masă.

Dan Alexa, relație cu o frumoasă brunetă?

Dan Alexa se afișează pentru prima oară cu o femeie după divorțul de fosta , Andrada. Internauții care au văzut imaginea cu frumoasa brunetă au luat cu asalt secțiunea de comentarii de pe rețelele de socializare.

În plus, oamenii vor să știe cât mai multe informații despre Denisa. Momentan, concurentul de la Asia Express nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului. Tot ce se știe este că tânăra adoră să călătorească.

Are numeroase imagini din destinațiile pe care le-a vizitat. A ajuns în Italia, dar și în Dubai, semn că îi place să descopere diferite locuri de pe glob. Mai mult decât atât, este o fire sportivă având în vedere ținuta purtată la restaurant.

Prima impresie arată că nu a vrut să-l dea neapărat pe spate pe Dan Alexa. Bruneta a adoptat o atitudine relaxată, în timp ce sportivul a îmbrăcat o pereche de blugi închiși la culoare și o geacă de piele în aceeași nuanță.

Declarațiile lui Dan Alexa după divorțul de Andrada

După aproape 6 ani de relație, Dan Alexa și Andrada au decis să o ia pe drumuri separate. Motivul despărțirii a fost infidelitatea brunetei care l-a înșelat cu Alex Bodi, nimeni altul decât fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

O perioadă cei doi bărbați și-au trimis mai multe „săgeți” în spațiul virtual, însă spiritele s-au calmat destul de repede. Cât despre divorțul de a doua soție, acesta nu s-a mai produs la tribunal, ci pe cale amiabilă.

„Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. A fost totul pe cale amiabilă, suntem în relații foarte bune. Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan. Custodia va fi comună.

Nu ne-am făcut program săptămânal. Avem o relație foarte bună, nu se pune problema de așa ceva. Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta”, a spus Dan Alexa, pentru .

Cum s-a schimbat viața lui Dan Alexa după al doilea divorț

Dan Alexa a divorțat de prima soție în anul 2016. Separarea de a doua parteneră de viață, Andrada, a survenit în vara lui 2025. Cunoscutul antrenor a lăsat în urmă trecutul, subliniind că a învățat o lecție foarte valoroasă.

A trecut prin mai multe schimbări, dar nu și-a pierdut încrederea totală în femei. Mai mult decât atât, încă din luna iulie se vehicula că are o nouă relație, fără să nege sau să discute legat de acest subiect cu apropiații.

„După Asia Express am început să înțeleg foarte bine anumite lucruri. Nu mă mai acuz, nu îmi mai fac mustrări de conștiință dacă fac niște greșeli. Făceam asta în trecut, tot timpul când făceam greșeli.

Infidelitatea aceasta… actul în sine nu m-a deranjat! Pe mine m-a deranjat lipsa de respect, minciunile, perversitatea, tot ceea ce s-a întâmplat. Mie mi-a fost foarte greu până am pus tot puzzle-ul pe masă.

Când m-am prins? Când m-am întors din Asia. Bănuiam, era comportamentul schimbat. Două săptămâni și am aflat în trei nopți și patru zile. Filmarea care apare e filmată de mine.

Nu e confortabil, dar asta e viața”, a completat Dan Alexa, mai arată sursa citată inițial. Celebrul antrenor merge mai departe pentru că vrea să aibă o relație bună cu fosta soție, care este mama unicului său băiat.