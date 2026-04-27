Dan Alexa, bătaie ca în filme la finalul meciului! Scene ireale cu antrenorul lui Poli Timișoara. Video

Etapa a 4-a a play-off-ului din Liga 3 a însemnat pentru Poli Timișoara doar o remiză în deplasare cu Unirea Tășnad. Finalul meciului a fost unul extrem de „încins”, jucătorii celor două echipe începând să se îmbrâncească după golul egalizator al gazdelor. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea reacția antrenorului Dan Alexa, care a intervenit în meleul iscat pe teren.

Dan Alexa, box la finalul meciului din Liga 3

Poli Timișoara nu a avut cea mai ușoară deplasare cu Unirea Tășnad. Deschiderea de scor a venit s-a produs în minutul 32, când Vlad Morar a transformat penalty-ul acordat pentru un fault în careu asupra lui Haiduc. Poli a condus astfel la pauză. Repriza secundă aduce mai multe ocazii de gol, însă tabela rămâne neschimbată. Meciul cunoaște un alt scenariu însă în minutele de prelungire. Gazdele au lovit bara în minutul 90+2, pentru ca apoi să beneficieze la rândul lor de un penalty. Chitaș ratează inițial, dar tot el reia mingea în plasă, când ceasul indica minutul 90+5.

, nu a mai rezistat pe banca tehnică. Jucătorii celor două echipe au început să se îmbrâncească după golul egalizator al gazdelor, iar fostul internațional român intervine în conflict și încearcă chiar să lovească un jucător din echipa adversă. În ciuda acestei remize, timișorenii rămân pe locul 1 în clasamentul grupei 4 din Liga 3, cu 23 de puncte. Poli a bifat o bornă importantă, având acum 27 de meciuri consecutive fără înfrângere, dintre care 18 în campionat. Etapa viitoare, echipa lui Dan Alexa va evolua chiar, vineri, 1 mai, în deplasare cu locul 2, Sănătatea Cluj.

Dan Alexa, scandal în Cupa României cu Florin Bratu

Nu este prima dată în acest sezon când Alexa este protagonist în astfel de momente. Finalul lunii august 2025 le aducea față în față pe Poli Timișoara și CS Dinamo într-un meci care trimitea câștigătoarea în grupele Cupei României. Oapseții s-au impus atunci cu 3-2. Dan Alexa a fost nemulțumit de validarea golului care a decis partida în minutul 120+3, intrând pe teren.

iar când Florin Bratu, actualul antrenor de la Metaloglobus, a încercat să îl tempereze, Alexa a reacționat furibund. Ulterior, „Mitraliera” a decis să își scoată elevii cât mai repede de pe teren și să evite un scandal și mai mare.