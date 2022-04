Dan Alexa confirmă blatul dezvăluit de Fanatik acum 13 ani! A fost tentat cu 500.000 de euro ca să provoace un penalty într-un meci al lui Poli Timișoara

Dan Alexa a confirmat, după 13 ani, tentativa de blat încercată asupra lui în urmă cu 13 ani, dezvăluită în exclusivitate de în octombrie 2009.

fost invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de pe . Printre întrebările incomode puse de reputatul jurnalist (printre care s-a regăsit și „Te-ai iubit cu ?”) a fost și una despre o tentativă de blat la un meci al lui Poli Timișoara (pe atunci denumită FC Timișoara) din Europa League.

Concret, a recunoscut că a fost contactat să trântească meciul dintre Poli Timișoara și Dinamo Zagreb, în etapa a doua a grupelor din Europa League (da, pe vremea aia echipele noastre mai ajungeau în grupe…) care s-a jucat în orașul de pe Bega la 1 octombrie 2009.

„Am fost contactat să vând un meci. Când am ieșit pe ușă i-am sunat pe Marian Iancu, pe Gheorghe Chivorchian. Am refuzat normal. Eram jucător la Poli. Am fost inclusiv la DNA. N-aș fi vrut să fac rău, dar s-au autosesizat. Mi-a propus un român 500.000 de euro! Șeful Comisiei de Integritate de la UEFA a venit la Timișoara și mi-a zis: «Nu știu dacă refuzam juma de milion de euro!»” – Dan Alexa la „Invitații lui Ovidiu”