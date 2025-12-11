Dan Alexa, dezvăluire neașteptată despre conflictul cu Anamaria Prodan: ”Era foarte posibil să se întâmple asta”

ADVERTISEMENT

Dan Alexa nu a uitat conflictul violent cu Anamaria Prodan nici acum. Amintim faptul că în urmă cu câțiva ani, impresara a fost surprinsă în timp ce l-a lovit pe antrenor, iar imaginile au devenit virale.

De la ce ar fi pornit momentul violent

Antrenorul a fost invitat la Interviurile iAMsport.ro și cu această ocazie a clarificat și cele întâmplate atunci. La vremea respectivă, Anamaria Prodan era agentul său, iar o mulțime de zvonuri au apărut.

ADVERTISEMENT

Se vorbea inclusiv despre o posibilă relație romantică între cei doi. Iar asta în ciuda faptului că Anamaria Prodan era căsătorită la acel moment cu Laurențiu Reghecampf. De la ce ar fi pornit însă totul?

S-a întâmplat după primul meci al lui Alexa pe banca Astrei, o remiză 2-2 cu FC Botoșani. La acel moment, impresara a fost extrem de furioasă, astfel că l-a lovit pe Dan Alexa cu pumnul în față.

ADVERTISEMENT

Ce spune Dan Alexa despre conflictul cu Anamaria Prodan

Ani mai târziu, Dan Alexa dezvăluie că e mulțumit de modul în care a reacționat. Deși putea să ofere un ”răspuns” pe măsură, acesta a rămas cât se poate de calm până la capăt.

ADVERTISEMENT

Antrenorul recunoaște însă că în opinia sa este prea ușor ”să dai într-o femeie”. Totodată, el a mai precizat și că de obicei, în momentele de presiune este destul de liniștit, astfel că nu are reacții din impuls.

„E foarte ușor să dai într-o femeie. E prea ușor dacă îți pui în cap, dar cred că ține foarte mult de educație. Instinctiv, la primii pași, era foarte posibil să se întâmple asta, pentru că e instinct pur. Nu mai poți să gândești. Dar am o liniște în momente de presiune sau de decizie.

ADVERTISEMENT

Asta am avut tot timpul și m-a ajutat de foarte multe ori în antrenorat, în situații de presiune maximă sau foarte dificile, să nu mă panichez și să iau decizii corecte. Nici impactul pentru mine nu a fost foarte mare, pentru că, atunci când dă o femeie, nu e un impact​”, a declarat Dan Alexa, pentru .

Ce tip de relație au avut Dan Alexa și Anamaria Prodan

Nu este prima oară când antrenorul dezbate însă acest subiect. .

Dan Alexa a recunoscut public că nu a avut o relație amoroasă cu Anamaria Prodan. Pe de altă parte, impresara și-ar fi depășit unele limite în anumite momente și tocmai din acest motiv au apărut și tensiunile.

Antrenorul a mai dezvăluit de asemenea că cei doi nu și-au mai vorbit câțiva ani, având în vedere cele întâmplate. Ulterior însă, cei doi au ajuns în relații mai bune.

„Încerca tot timpul să mă controleze cumva. Ana mi-a vrut tot timpul binele. Ea a dus lucrurile în altă dimensiune, aici a fost… A încercat să se bage și în viața mea, a vrut ceva cu mine, ceva măreț. Și-a depășit limitele în multe momente. Nu a intrat în camera de hotel, doar că asta a fost problema mea cu Ana.

Dacă încercam să opresc mai devreme… Ana e ca ceața, vine se pune și pe unde mergi e după tine. De multe ori a sărit calul. La ea totul e legat de profesie. Ea spune tot timpul că am fost cel mai de perspectivă produs al ei, doar că într-un moment mi-a făcut foarte mult rău. Eu nu am vorbit cu ea mulți ani.

. Mi-a fost greu să mai pot să am cu ea vreun fel de relație, de orice fel. A sărit calul foarte mult. Nu am vorbit patru ani deloc. Acum am reluat discuțiile”, a spus Dan Alexa la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.