Cum a ajuns Dan Alexa să semneze cu Antena 1. Dezvăluiri despre participarea la Asia Express: „Cu Tamaș pot apărea disensiuni”. Interviu exclusiv

Dan Alexa a vorbit despre participarea la Asia Express, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK!

Dan Alexa, dezvăluiri despre participarea la Asia Express

Antrenorul și fostul fotbalist a spus de ce i-a fost greu să accepte semnarea contractului cu dar și cum a început prietenia cu coechipierul său din emisiune, . Întrebat cine e mai orgolios, mai căpos dintre ei și Gabi, Alexa a avut un răspuns ferm!

De asemenea, Dan Alexa ne-a zis că, imediat după ce s-a aflat că va fi concurent la Asia Express, a primit un feedback pozitiv de la oamenii din lumea fotbalului, dar și de la cei din echipa sa. Prietenii l-au încurajat și i-au dat speranță că se va descurca de minune pe „Drumul eroilor”.

Gabi Tamaș l-a convins pe Alexa să accepte provocarea de la Antena 1: „Mi-a fost greu, mai ales că am un contract în curs cu Tunari”

FANATIK: Nimeni nu se aștepta să te vedem la Asia Express! Ce te-a convins să accepți provocarea? Care crezi că vor fi punctele tale forte în această competiție?

Dan Alexa: La început mi-a fost greu să accept, mai ales că am un contract în curs cu Tunariu. Apoi am aflat mai multe despre complexitatea emisiunii, ce înseamnă emisiunea, ce experiențe poți să trăiești. Plus partenerul! Gabi m-a convins, pentru că e un partener în care pot să-mi pun toată încrederea.

Îl cunosc foarte bine, e performant, e competitiv, adică e loial, te poți baza pe el. Am nevoie de ieșitul din zona asta de confort. Cred că îmi va ajuta foarte mult. Apoi, am găsit înțelegere la oamenii care conduc Tunariu (CS Tunari joacă în Liga a III-a, n.r.). Asia Express este o competiție foarte importantă. Am aflat ulterior ce înseamnă producția asta, e o adevărată industrie în spate! Am acceptat, vedem ce urmează!

„Anamaria Prodan mă cunoaște bine, chiar foarte bine”

Anamaria Prodan a lăudat participarea ta și a lui Gabi la Asia Express și a zis că atât tu, cât și coechipierul tău, sunteți super-inventivi. În ce situație recentă din viața de zi cu zi ai apelat la inventivitate, la spontaneitatea de care vorbește impresara?

chiar foarte bine. Mereu, ca antrenor, trebuie să fii spontan, lucrezi cu foarte mulți oameni, cu caractere diferite. Mereu ești pus în situații în care trebuie să iei decizii, trebuie să fii inventiv.

E o meserie care mereu te face să iei decizii, și deciziile nu tot timpul sunt cele mai clare și cele mai, să zic așa, comune. Trebuie să fii inventiv pentru că săptămânal te întâlnești cu o situație nouă în care trebuie să fii spontan și cumva te antrenează pentru a fi mereu creativ.

Câte ”goluri” crezi că vei marca la Asia Express? Ce fel de probe crezi că te-ar pune în dificultate?

Am înțeles că e o emisiune foarte, foarte grea din toate punctele de vedere. Îmi doresc doar să pot să intru repede pe formatul emisiunii. E o emisiune complexă, probele sunt complexe, e o uzură foarte mare atât fizică cât și psihică. Trebuie să fii foarte obișnuit cu absolut orice și să fii performant în tot ceea ce faci.

„Gabi este omul pe care te poți baza în orice situație”. Cine e căposul dintre cei doi: „Pot apăra disensiuni între noi”

Ai primit feedback de la prietenii tăi din lumea fotbalului legat de participarea în concurs? Cu cine ai schimbat vorbe pe tema asta și ce ți-au spus?

Foarte multă lume m-a sunat, în special din fotbal, fiind domeniul în care activez, m-au încurajat, unii mi-au spus că se vor uita pentru prima oară după multă vreme la televizior. Feedback-ul a fost neașteptat de bun! Oamenii mei din echipă sunt și ei curioși să vadă și abia așteaptă să înceapă la TV, mai ales că li se pare că tot castingul e de senzație. Și eu cred că va fi un sezon reușit pentru că sunt concurenți trecuți prin viață, cu multă caterincă.

Cum s-a legat prietenia ta cu Gabi Tamaș? E acel prieten pe care dacă îl suni la 3 dimineața sare din pat să te ajute dacă ai nevoie de ceva?

Cu Gabi mă cunosc de foarte mulți ani. Am fost colegi, l-am și antrenat la Astra, dar tot timpul a fost un sentiment de mare respect între noi. Este omul pe care te poți baza în toate situațiile, în absolut toate situațiile. Este foarte loial, ne cunoaștem de peste 20 de ani. Ne leagă enorm de multe amintiri.

Cine e căposul dintre tine și Gabi Tamaș? Vor fi situații dificile, mult stres, iar unul dintre voi va trebui să cedeze sau să fie mai echilibrat, mai conciliant. Cum veți gestiona situațiile de criză, nebunia probelor contracronometru?

Căposul clar e Gabi. Îi place performanța, e foarte ambițios, dar și foarte căpos. E prietenul meu, sunt convins că vor fi situații în care nervii vor ajunge la maxim, vom ajunge cu siguranță la limita răbdării. Atunci pot apărea disensiuni între noi, dar suntem foști sportivi, am trecut de multe ori prin situații care păreau fără ieșire și am reușit să ne descurcăm.