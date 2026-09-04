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Nou-promovată în Liga a 2-a, Poli Timișoara are un start de sezon excelent. Sub bagheta lui Dan Alexa (46 de ani), bănățenii impresionează în divizia secundă a României, acumulând 13 puncte din 15 posibile după 5 etape. Echipa de pe Bega țintește promovarea în acest sezon, având un lot cu mulți jucător experimentați.

Dan Alexa, planuri mari la Poli Timișoara: „Avem o echipă de promovare!”

Cu o echipă plină de rezerve, Poli Timișoara a rezistat în meciul de Cupă cu Rapid și nu a primit gol până în ultimele 5 minute. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Dan Alexa a recunoscut faptul că obiectivul principal al bănățenilor este revenirea pe prima scenă. Tehnicianul este încrezător în faptul că Poli are o echipă care poate obține promovarea.

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în acest an pentru a susține clubul de fotbal, dezvăluie Alexa. „În momentul acesta există o emulație argumentată, pentru că lumea a început să se spere. Noi am început bine campionatul, nu neapărat la nivel de rezultate, cât ca joc. Cred că avem o echipă care poate să spere la promovare. Ăsta este și obiectivul. S-au schimbat foarte multe la Timișoara.

Pentru prima dată în ultimii 13 – 14 ani, toate entitățile importante, Consiliul Județean, Primăria și Politehnica au făcut un front comun așa pentru echipă. La meciurile de acasă nu mai sunt locuri. Jucăm pe Electrica încă și multă lume rămâne în afara terenului, stadionului. Există o emulație. Și aseară (n.r. la Sibiu, cu Rapid în Cupă) au venit foarte mulți din Timișoara și asta spune foarte multe despre ce se întâmplă acum acolo”, afirmă antrenorul lui Poli.

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Dan Alexa a recunoscut că proiectul „Poli Timișoara” este cel mai important din cariera sa. Motivul este unul sentimental. „(n.r. Este cel mai important proiect pe care îl ai de când antrenezi?) Da, pentru că ești și legat sufletește. Eu sunt de aici și am jucat pentru Poli. Sunt legat sufletește. Pentru mine da, este cel mai important.

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(…) E foarte important să antrenez sau să fiu la o echipă cu tradiție, cu suporteri. Se mișcă lucrurile altfel, sunt emulații, sunt al 12-lea jucător. Ajută în multe momente pentru noi. Avem o galerie foarte frumoasă și aseară s-au ridicat clar la nivelul jocului. La Timișoara este foame de performanță. Cred că Timișoara merită o echipă în Liga 1”.

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Laude de la Alexa pentru Rapid: „O echipă care se bate la titlu”

La Sibiu, într-un oraș rămas fără fotbal în primele două ligi, după dispariția lui Hermannstadt, în prima etapă a grupelor Cupei României, scor 2-0. Ambele reușite au fost marcate în minutele de final. Rapid a dominat partida, iar în actul secund, cu titularii în teren, a forțat. Golul care a spart tabela a venit în minutul 85, când Kamara a înscris după un corner. Patru minute mai târziu, Bubanja a prins o „rachetă” din afara careului, învingându-l și el pe portarul Micu, 2-0 pentru echipa lui Pancu.

Întrebat despre Rapid, echipă la care a jucat și a antrenat, Dan Alexa a spus că giuleștenii au mulți jucători cu calitate, care pot face diferența. I-a enumerat pe Dobre, Moruțan, Onea, Kamara și Filip Stojilkovic. „Chirurgul” este de părere că, în acest sezon de SuperLiga, Rapidul se va bate la titlu.

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„La Rapid se văd jucătorii care au calitate foarte bună. A intrat Dobre, care are calitate, Moruțan, Onea, care la fel împinge jocul foarte mult și Kamara, care iarăși e un jucător excepțional. Plus atacantul Stojilkovic. O echipă care e într-o formă bună, chiar dacă au pierdut cu Dinamo acasă sau au făcut egal cu Craiova. Cred că meciul cu Dinamo meritau să-l câștige. Craiova este cea mai bună echipă a campionatului și au fost două reprize diferite. Rapidul speră la titlu. O văd clar acolo. O echipă bună, foarte bună, o echipă organizată. Rapidul arată bine cu Pancu”, spune Alexa.

Ce dialog amuzant a avut Alexa cu Daniel Pancu după Poli – Rapid 0-2: „Mai rămânea să îl bagi pe Dan Coe”

Dan Alexa a mai dezvăluit un moment amuzant petrecut în timpul meciului Poli – Rapid. Disperat de faptul că giuleștenii introduc în teren jucători de mare valoare, antrenorul timișorenilor spune că, în glumă, i-a spus lui Daniel Pancu (49 de ani) că mai trebuia să-l bage pe teren și pe regretatul Dan Coe (1941 – 1981), marele căpitan al giuleștenilor din anii ’60.

„(n.r. Ai avut vreo discuție cu Pancone după partidă?) Am avut și înainte. I-am zis: ‘Mai trebuia să-l bagi, Dumnezeu să-l ierte, pe Dan Coe. I-ai băgat pe toți’. Și râdea. E prietenul meu și mă bucur pentru el, pentru că Rapid este locul lui și face o treabă excepțională (…) Eu când am văzut primul 11 și când am văzut șase titulari care joacă meci de meci, nu mă așteptam, pentru că joacă în trei zile la Galați. Și apoi au terminat meciul cu toți 11”, subliniază Alexa.