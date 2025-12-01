Dan Alexa, gest emoționant după ce a câștigat Asia Express. Fostul fotbalist și-a arătat dragostea pentru fiul său

ADVERTISEMENT

A câștigat marele premiu de la Asia Express, alături de Gabi Tamaș, iar acum se concentrează asupra unui proiect personal. Dan Alexa a recurs la un gest emoționant. Iată ce a făcut fostul fotbalist pentru a-și arăta dragostea pentru fiul său.

Gestul special făcut de Dan Alexa

Dan Alexa a găsit o modalitate inedită prin care scoate la iveală afecțiunea pentru băiatul său. Arkan a venit pe lume în timpul mariajului cu cea de-a doua soție, Andrada. Cei doi au divorțat în urmă cu câteva luni din cauza infidelității brunetei.

Au ajuns la notar pentru semnarea actelor, separându-se de comun acord. Acum, fostul fotbalist a decis că este momentul să marcheze dragostea pentru unicul său fiu.

Cunoscutul sportiv a luat în calcul o faptă specială pe care o va ține minte pentru tot restul vieții sale. A trecut pragul unui salon de tatuaje, unde s-a lăsat pe mâinile unor artiști profesioniști. Aceștia i-au realizat un desen incredibil.

Tatuajul special îl reprezintă pe Dan Alexa împreună cu băiatul său. Câștigătorul de la Antena 1 poartă un tricou pe care scrie „tata”, iar pe a celui mic este ”imprimat” numele copilului. În plus, pe tricoul copilului apare cifra „5”.

Cei doi sunt la marginea unui teren de fotbal, cel mai probabil pentru că împărtășesc pasiunea pentru acest sport. În momentul de față, desenul nu este complet finalizat, fiind în lucru. Tatuajul este realizat cu tuș negru.

Cu toate acestea, internauții au observat că deasupra a fost realizat încă un tatuaj simbolic. Fostul jucător de fotbal nu a uitat de fiicele sale: Casiana (18 ani) și Antonia (14 ani). Recent, cea mică și-a aniversat ziua de naștere.

„Proiect în lucru”, este mesajul transmis de artistul tatuator, pe contul de Instagram. Descrierea apare în dreptul unei filmări cu gestul emoționant făcut de Dan Alexa pentru fiul său. Antrenorul , însă pare că și-a găsit echilibrul.

Cum se înțelege Dan Alexa cu mama fiului său

Dan Alexa și fosta parteneră de viață, Andrada, au decis să o ia pe drumuri separate după un mariaj care a durat 6 ani. Renumitul antrenor și cea de-a doua soție au fost protagoniștii unui scandal când s-a aflat că bruneta nu a fost fidelă.

În peisaj a apărut și Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu. În cele din urmă au ajuns la sentimente mai bune. În prezent, au o relație foarte bună de dragul fiului lor, Dan Arkan, căruia îi doresc tot binele din lume.

„Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. A fost totul pe cale amiabilă, suntem în relații foarte bune. Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan. Custodia va fi comună.

Nu ne-am făcut program săptămânal. Avem o relație foarte bună, nu se pune problema de așa ceva. Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta”, a spus fostul fotbalist, Dan Alexa, în urmă cu ceva vreme, pentru .