Dan Alexa, gest special pentru un concurent de la Survivor România. Ce îi leagă pe cei doi

Dan Alexa a recurs la o inițiativă uimitoare pentru unul dintre finaliștii de la Survivor România. Tehnicianul a luat pe toată lumea prin surprindere.
Alexa Serdan
31.05.2026 | 16:30
Gestul făcut de Dan Alexa pentru un finalist de la Survivor România. Sursa foto: captură video YouTube
După ce în ultimele luni s-a concentrat pe partea sportivă Dan Alexa a revenit în centrul atenției. Celebrul antrenor român a făcut un gest special pentru un concurent care poate fi urmărit în reality show-ul Survivor România, de la Antena 1.

Dan Alexa, faptă unică pentru un participant de la Survivor

Numele său este legat de fotbal, dar și de un scandal în care a fost implicat în vara lui 2019. Dan Alexa (46 ani) a fost, din nou, în vizorul oamenilor după ce s-a vehiculat că a fost motivul pentru care un cuplu celebru a depus actele de divorț. Ulterior, fostul sportiv a recunoscut că a avut o relație cu o femeie căsătorită.

În planul profesional a reușit să promoveze echipa pe care o antrenează, în Liga 2. Evenimentul a avut loc după revanșa cu Baia Mare, la începutul lunii aprilie. Astfel, a avut timp să-și îndrepte privirea și spre micile plăceri ale vieții. Una dintre ele are legătură cu o pasiune mai veche, care nu trece neobservată de oameni.

Toți au văzut că adoră operele de artă imprimate pe piele. Și-a făcut un desen cu fiul său, Arkan, iar acum a recurs la o inițiativă neașteptată. Mai exact, tehnicianul i-a cerut unui artist tatuator să-i ”picteze” o imagine specială, cu unul dintre finaliștii de la Survivor România. Acesta este nimeni altul decât Gabi Tamaș.

Cei doi foști jucători de fotbal au câștigat trofeul de la Asia Express. Dan Alexa și Faimosul de la Antena 1 au plecat acasă cu premiul cel mare, în valoare de 30.000 de euro. Astfel, antrenorul a demonstrat că îl leagă o prietenie strânsă de amicul său cu care se îmbrățișească strâns în tatuaj. Acesta își are locul pe cinste pe braț.

Reacțiile stârnite de postarea lui Dan Alexa

„Am avut norocul să aud și să trăiesc anumite emoții din poveștile spuse de Dan Alexa, unul dintre câștigătorii Asia Express. Felicitări încă o dată pentru victorie”, este mesajul pe care l-a transmis artistul, pe contul personal de Instagram. Comentariile internauților nu au întârziat să apară.

Majoritatea i-au transmis urări lui Dan Alexa și lui Gabi Tamaș, cei doi fiind cunoscuți drept „păpușicile” de la Antena 1. Foștii sportivi au fost împreună și la Chefi la cuțite, dar Survivor România îi găsește separați. Concursul se pare că nu i-a priit fostului internațional pentru că a fost pus de zid de unele persoane.

„O competiție scoate ce este mai bun dintr-un om, o altă competiție scoate ce este mai rău dintr-un om. Asia Express și Survivor sunt două formate total diferite, Survivor fiind mult mai greu”, a transmis cineva, pe social media.

„Mdaaa, la Asia Express i-am adorat. M-am buucrat enorm când au câștigat, iar despre Tamaș acum, dezamăgitor comportament, vocabular oribil. Urât de tot”, a completat altcineva, pe rețelele de socializare.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
