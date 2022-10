Dan Alexa împlinește 43 de ani. Cum sărbătorește bărbatul lovit de Anamaria Prodan: „De la o vârstă te bucuri de lucruri mărunte”

Dan Alexa a renunțat la petrecerile mari de altădată și își sărbătorește ziua de naștere într-un cadru restrâns. Bărbatul care a fost surprins în ipostaze controversate cu Anamaria Prodan, impresara lovindu-l acum trei ani după o ceartă aprinsă, a împlinit, astăzi, 28 octombrie,43 de ani.

Dan Alexa a împlinit 43 de ani. Cum își sărbătorește ziua de naștere

În urmă cu aproximativ trei ani, Dan Alexa și Anamaria Prodan erau protagoniștii unei adevărate controverse, după ce au fost surprinși în momentul în care impresara îl lovește cu pumnul în față. dar apele par să se fi liniștit acum.

Astăzi, 28 octombrie 2022, a împlinit 43 de ani. Ziua lui de naștere l-a prins chiar în vestiar, acolo unde are de gând și să sărbătorească.

Recunoscut pentru petrecerile pe care le organiza cândva, Dan Alexa a mărturisit la Antena Stars că altele sunt prioritățile lui acum. Astfel, vrea doar să fie alături de oamenii dragi, iar seara și-o dedică familiei.

„O să dau o masă staff-ului. De la o vârstă, știi cum e? Te bucuri de lucruri mărunte, de o vorbă bună, de un pahar de vin”, a declarat Dan Alexa la

Care sunt cele mai mari dorințe ale lui Dan Alexa: „Copiii mei să fie bine”

Întrebat care este cea mai mare dorință a sa, Dan Alexa a afirmat fără să stea pe gânduri că își dorește să-i fie fericiți și sănătoși copiii.

„Îmi doresc, ca și în fiecare an, să-mi fie sănătoși copiii. Asta e dorința mea cea mai mare. Cred că atunci când ai copii, se schimbă puțin și percepția. Asta îmi doresc, în primul rând, copiii mei să fie bine, dacă sunt ei bine, sunt și eu”, a susținut Dan Alexa.

Totuși, dacă ar fi să prindă peștișorul de aur, care să-i împlinească un vis ceva mai egoist, Dan Alexa se gândește la cariera lui, căreia i-a dedicat întreaga viață.

„Îmi doresc să am succes în carieră. Mereu am fost legat de fotbal, cariera mea fiind fotbalul. Îmi doresc foarte mult să reușesc, asta am făcut de când mă știu, să am rezultate, să am succes”, a adăugat antrenorul.