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Dan Alexa nu s-a ferit după Poli Timișoara – Rapid 0-2: „Sunt supărat! Când au intrat ei s-a văzut”

Dan Alexa a reacționat după ce Politehnica Timișoara a cedat cu 0-2 în meciul disputat la Sibiu contra Rapidului în grupa A a Cupei României Betano.
Bogdan Mariș
03.09.2026 | 23:14
Dan Alexa nu sa ferit dupa Poli Timisoara Rapid 02 Sunt suparat Cand au intrat ei sa vazut
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Dan Alexa (46 de ani) a tras concluziile după eșecul suferit de Poli Timișoara contra Rapidului în Cupa României Betano. FOTO: Sport Pictures
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Poli Timișoara a fost aproape de un rezultat important contra Rapidului la Sibiu, însă divizionara secundă nu a rezistat până la final și a cedat cu 0-2 după golurile marcate de Mohammed Kamara și Vladan Bubanja. Antrenorul Politehnicii, Dan Alexa (46 de ani) a tras concluziile după eșecul suferit contra Rapidului în grupa A a Cupei României Betano.

Ce a declarat Dan Alexa după Poli Timișoara – Rapid 0-2

Deși nu a aliniat formula de bază, Poli Timișoara a rezistat până aproape de final în meciul cu Rapid și putea chiar să dea lovitura în prima repriză, când șutul de la distanță trimis de Nyarko a lovit transversala. Giuleștenii au deschis scorul prin Kamara, care a punctat după un corner, iar apoi Bubanja a înscris cu un șut extraordinar de la distanță. Dan Alexa a reacționat la finalul partidei. „Sunt mulțumit de primele 60 de minute, apoi, când au intrat Moruțan, Dobre și Stojilkovic s-a văzut o viteză în plus.

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Sunt supărat pe rezultat, dar țin să felicit jucătorii, s-au luptat. Am fost o echipă organizată, din păcate am pus probleme doar în prima repriză pe contraatac. Rapid e o echipă bună, cu jucători care fac diferența. Am fost aproape de un rezultat mare, când iei gol în minutul 85 dintr-o fază fixă… Supărarea mea e că am luat gol dintr-o fază fixă, a fost prea liber Kamara. Nu îmi place când pierd.

Indiferent de cei care au jucat, îi felicit, pentru că ne-am ridicat în multe momente la nivelul Rapidului, care este una dintre cele mai bune echipe din România. Astăzi am menajat 8 jucători. Pentru noi, obiectivul principal este campionatul. Sigur, am pretenții foarte mari și de la cei care au intrat. Felicit jucătorii tineri, Burlacu, Vlaicu, care au avut un joc consistent. Ne gândim la jocul de duminică (n.r. în deplasare cu CSM Satu Mare), care pentru noi e foarte important”, a afirmat tehnicianul la TV Digi Sport după eșecul suferit contra Rapidului.

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Poli Timișoara, lider în Liga 2

Poli Timișoara este neînvinsă în startul sezonului de Liga 2, având 4 victorii și o remiză în primele 5 runde. Astfel, gruparea pregătită de Dan Alexa ocupă primul loc în clasament, la egalitate cu CSM Slatina, care are însă un golaveraj inferior. Până la pauza internațională de la finalul lunii septembrie, timișorenii le vor mai întâlni pe CSM Satu Mare (în deplasare), CSL Ștefănești (acasă) și SC Popești Leordeni (în deplasare).

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