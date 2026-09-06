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Dan Alexa a fost întrebat în direct la FANATIK SUPERLIGA dacă ar putea lucra vreodată la FCSB, alături de Gigi Becali. Antrenorul lui Poli Timișoara nu a stat pe gânduri și a explicat imediat care consideră că este principala problemă cu care s-ar confrunta orice tehnician ajuns pe banca formației roș-albastre.

Dan Alexa știe de ce este atât de greu să antrenezi la FCSB

La o zi după ce , Dan Alexa a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a atins mai multe subiecte. Când s-a ajuns la discuția privind o posibilă colaborare cu Gigi Becali, tehnicianul a menționat că un antrenor trebuie să aibă autoritate deplină în vestiar, iar jucătorii trebuie să simtă că el este omul care ia deciziile. În opinia lui Alexa, tocmai acest aspect poate reprezenta una dintre marile dificultăți pentru un antrenor la FCSB.

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„E greu să poți să antrenezi acolo. Antrenorul trebuie să fie șeful vestiarului, dar nu doar că apare acolo. Jucătorul trebuie să simtă lucrul ăsta. Când îi ceri ceva unui jucător, trebuie să aibă încredere că tu ești ăla care decide. Aici ar fi problema la FCSB“, a declarat Dan Alexa, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Jucătorii de la FCSB simt lipsa autorității antrenorului

Dan Alexa a explicat că problema nu ține doar de cine conduce efectiv antrenamentele sau cine alcătuiește primul „11”. Fotbaliștii percep foarte bine cine are ultimul cuvânt, iar acest lucru poate crea o barieră mentală în momentele importante ale meciurilor.

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„Jucătorii nu mai văd un antrenor, chiar dacă el antrenează toată săptămâna, are variante, știe și primul „11“. Jucătorii simt tot și au o barieră, una mentală, pe care nu depășesc în meciuri de cele mai multe ori“, a mai spus tehnicianul lui Poli.

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Antrenorul Timișoarei consideră că situațiile de acest gen pot deveni tot mai complicate într-un vestiar în care autoritatea tehnicianului nu este percepută în forma dorită. Alexa a făcut referire și la episodul recent în care Florin Tănase a avut o reacție care a atras atenția: „A răbufnit și Tănase…Păcat de investițiile de acolo, că sunt foarte mari“, a încheiat Alexa.

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Dan Alexa, planuri mari la Poli Timișoara: „Avem echipă de promovare!”

Cu o echipă plină de rezerve, Poli Timișoara a rezistat în meciul de Cupă cu Rapid și nu a primit gol până în ultimele 5 minute. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, : „În momentul acesta există o emulație argumentată, pentru că lumea a început să se spere. Noi am început bine campionatul, nu neapărat la nivel de rezultate, cât ca joc. Cred că avem o echipă care poate să spere la promovare. Ăsta este și obiectivul. S-au schimbat foarte multe la Timișoara.

Pentru prima dată în ultimii 13 – 14 ani, toate entitățile importante, Consiliul Județean, Primăria și Politehnica au făcut un front comun așa pentru echipă. La meciurile de acasă nu mai sunt locuri. Jucăm pe Electrica încă și multă lume rămâne în afara terenului, stadionului. Există o emulație. Și aseară (n.r. la Sibiu, cu Rapid în Cupă) au venit foarte mulți din Timișoara și asta spune foarte multe despre ce se întâmplă acum acolo”, a mai afirmat antrenorul lui Poli.