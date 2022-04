Dan Alexa rupe tăcerea după palma primită de la Anamaria Prodan! Ce spune despre relaţia cu sexi impresara şi divorţul de Reghe

În 2019 au apărut zvonuri conform cărora cei doi ar fi fost mai mult decât prieteni apropiați. Totul a pornit de la imaginile surprinse în timp ce , iar gurile rele au spus că la mijloc a fost gelozia.

Palma primită de la Anamaria Prodan i-a influențat cariera lui Dan Alexa

Dan Alexa, care acum este antrenor la CSM Reșița în Liga 3, a negat orice relație amoroasă cu Anamaria Prodan, dar a recunoscut faptul că episodul în care aceasta i-a dat o palmă i-a dăunat destul mult în carieră.

”Nici nu mai știu dacă a fost pumn sau palmă. Sunt convins că acel incident m-a tras mult înapoi. Și-acum îmi zice lumea când mă vede. A fost o situație în care, ca bărbat, e foarte greu să reacționezi. Și bine că n-am ripostat. Am înțeles-o pe Ana, dar până la un punct. Dar a trecut.

Dacă a fost iubire? Ce întrebare e asta? A fost foarte mult respect și ea m-a ajutat foarte mult. Mai ales la Călărași, unde a adus mulți jucători, a adus și bani. Apoi m-a dus la Astra. Ea e genul de impresar care se implică total.

Este și acum impresarul meu, dar am cam rupt legăturile. Ea are problemele pe care le are, eu îmi văd de treabă în Liga 3. E cam greu să mă ajute cu ceva. Jucătorii de la echipă eu i-am adus”, a declarat tehnicianul, la emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu” de la .

Cum vede divorțul dintre Prodan și Reghecampf

Dan Alexa a vorbit și despre și i-a sfătuit pe cei doi să nu se mai expună în presa de scandal: ”Nu sunt nici de partea ei, nici a lui Reghecampf, divorțul e problema lor.

Au probleme, ei știu cel mai bine ce e acolo. Îmi pare rău că au ieșit lucruri foarte urâte în presă. Dar, ca părere personală, ar trebui să își spele lucrurile în familie”.

Cum a ajuns Alexa la Reșița

Alexa a dezvăluit că după ce a dus-o pe Poli Timișoara în play-off-ul din Liga 2 a avut mai multe oferte interesante de la cluburi care își doreau promovarea în Casa Pariurilor Liga 1, dar le-a refuzat pentru că își dăduse cuvântul să meargă la Reșița.

”După acel incident nu am mai antrenat la Liga 1. Am fost la Rapid, apoi am ales Poli Timișoara, în Liga 2, un proiect de suflet. Am fost și antrenor și manager. Am adus sponsori, am adus și eu bani, pentru că speram într-o promovare istorică.

Dar era imposibil la pragul de salarii și la ce condiții erau. Am jucat play-off-ul, dar n-am putut să promovăm. Atunci am avut oferte de la echipe din Liga 2, echipe foarte bine puse la punct, dar am refuzat pentru că-mi dădusem cuvântul la Reșița. Și am vrut liniște!”, a încheiat Alexa.