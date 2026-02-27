Dan Alexa și-a ales favorita la titlu în SuperLiga: ”Până acum clacau”. Când și-a dat seama cine va fi noua campioană

ADVERTISEMENT

Mai sunt de disputat două etape din sezonul regulat al SuperLigii, dar Dan Alexa este convins de faptul că Universitatea Craiova va da lovitura în acest an și va deveni campioană.

Dan Alexa, verdict în privința noii campioane din SuperLiga

Tehnicianul echipei Politehnica Timișoara din Liga 3 s-a arătat impresionat de forța pe care au arătat-o oltenii în acest sezon și consideră extrem de reușite transferurile lui Steven Nsimba și Assad Al Hamlawi.

”Craiova arată bine, pe ea o văd favorită la titlu. Pe lângă controlul jocului, au și siguranță. Acolo există omogenitate și jucători care fac diferența, iar pe atacanți, Nsimba și Al Hamlawi, i-au nimerit fantastic.

Sunt o echipă organizată și foarte puternică. Filipe Coelho e o surpriză, nu-l cunoșteam. Antrenorul portughez a avut capacitatea și inspirația să rămână la sistemul cu 3 fundași centrali. Mie îmi pare rău de Mirel Rădoi. A început bine sezonul, nici acum nu știm de ce a plecat. Mi-aș fi dorit să fie el acum antrenorul Craiovei”, a declarat Alexa, pentru .

Momentul în care a mizat pe noua campioană

Fostul mijlocaș a mărturisit că momentul în care și-a dat seama de potențialul Universității Craiova și de faptul că va câștiga titlul de campioană a fost la , din play-off-ul Conference League

”O să înceapă play-off-ul însă, iar acolo oricare echipă – Dinamo, Rapid, CFR – poate să le pună probleme. Dar eu, repet, îi văd favoriți. În ultimii ani, Craiova a fost mereu aproape de titlu, dar se vedea că nu aveau forță. Clacau.

În meciul de la Atena, din Conference League, cu AEK, am văzut o echipă a Craiovei care a jucat foarte bine, în ciuda atmosferei ostile și chiar dacă au pierdut. De atunci am crezut că Universitatea Craiova este favorită la câștigarea campionatului”, a spus Dan Alexa.

Oltenia fierbe în așteptarea titlului

Deși încearcă să fie cu picioarele pe pământ, la Universitatea Craiova nu se vorbește decât despre câștigarea titlului. Iar Sorin Cârțu a explicat la FANATIK SUPERLIGA .

”Avem șanse mari. Ce ne-a lipsit nouă, pentru că noi am mai fost în situații din astea în care a fost acolo aproape și am cochetat cu posibilitatea asta de a lua campionatul, dar de fiecare dată ne-a lipsit constanța, consecvența așa în ceea ce trebuia să facem.

În ultimul timp, acum, văd că suntem foarte responsabili pentru fiecare partidă. Preocuparea noastră este de a câștiga partidele și de a acumula puncte. Acum știi cum e, mai sunt două meciuri în campionatul ăsta regular care s-a jucat într-un anumit specific. Pe urmă vin partidele de play-off.

Acela e un specific diferit și cu mai multă eficiență în ceea ce faci atunci când obții o victorie sau chiar și când nu pierzi. Și îți creează o altfel de stare de concurs pe care trebuie să o menținem la un nivel ridicat”, a afirmat Cârțu.

Clasament SuperLiga

Cu două etape de rămas de jucat din sezonul regulat al SuperLigii, Universitatea Craiova are un avans de 4 puncte în clasament față de principalele urmăritoare Dinamo și Rapid.