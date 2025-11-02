Dan Alexa, surprins în compania unei celebre vedete tv, după Asia Express. Cum s-au afișat cei doi

ADVERTISEMENT

De când s-a întors de la Asia Express, Dan Alexa pare să fi depășit cu brio divorțul de Andrada. Antrenorul a fost surprins în compania unei femei, care se întâmplă să fie și o vedetă de mare succes.

Dan Alexa, surprins alături de Denise Rifai

Este vorba despre celebra Denise Rifai. Prezentatoarea de la Kanal D a fost surprinsă alături de Dan Alexa în București, la un restaurant. Cei doi au ajuns împreună, cu mașina prezentatoarei tv.

Iar conform celor de la cancan.ro, atât Dan Alexa cât și Denise Rifai au fost joviali, iar atmosfera dintre cei doi a fost una cât se poate de relaxantă pe durata mesei. Și gesturile nu s-au oprit doar aici.

Mai exact, antrenorul Politehnicii Timișoara a ajutat-o pe vedeta tv inclusiv să își îmbrace paltonul. Acesta a fost atent la detalii și a existat și un moment în care i-a ținut geanta.

După ce au luat masa, cei doi au plecat împreună, tot cu mașina prezentatoarei tv. De menționat este faptul că niciunul dintre cei doi nu a confirmat faptul că ar forma un cuplu sau nu. Astfel, există deja câteva semne de întrebare. Iar imaginile postate de cei de la cu siguranță o să stârnească interes.

Dan Alexa a divorțat anul acesta

Menționăm faptul că anul 2025 a fost oricum unul complicat pe plan amoros pentru Dan Alexa. Celebrul antrenor a divorțat de soția sa, Andrada, alături de care a avut o căsnicie timp de șase ani.

Iar lucrurile au fost cu atât mai dificile în contextul în care cei doi au și un băiat, iar la mijloc, . Chiar și așa, antrenorul pare că a trecut acum mai departe.

, iar odată revenit în țară, și-a văzut de treabă. El a recunoscut totuși că nu lua în calcul unul divorț, în special acum, însă din păcate așa s-au întâmplat lucrurile.

„N-a fost ușor, pentru că nu m-am gândit nicio clipă la asta înainte să plec. Dar după tot ce s-a întâmplat, a fost soluția firească și necesară pentru toată lumea. Sincer, eu, ca structură, nu pot trece peste infidelitate. E ceva care îți produce un impact puternic”, a dezvăluit el.

Ce spunea antrenorul despre fosta sa soție

Dan Alexa mai povestea de asemenea că nu-i poartă pică fostei sale soții. Pe de altă parte, el e conștient de faptul că odată ce încrederea dispare dintr-o relație, e foarte greu ca lucrurile să mai funcționeze.

Antrenorul a mai subliniat faptul că cel mai important acum este fiul lui. Totodată, el își dorește ca ambii foști parteneri să se concentreze în această direcție și să lase în spate trecutul.

„Am vorbit o perioadă cu Andrada, dar când dispare încrederea – baza unei relații – e foarte greu să mai construiești ceva. Nu-i port pică. Lucrurile s-au liniștit. Dar pentru mine, genul ăsta de greșeală e motiv clar de divorț. Ce contează acum este să găsim un numitor comun pentru a avea grijă de Arkan. El este cel mai important. Am trecut peste.

Dacă eu nu înțeleg astfel de situații, nu le înțelege nimeni. Am experiență de viață. Nu mi-aș fi dorit să mi se întâmple, dar se întâmplă. E vorba despre alegeri și despre ce vrei cu adevărat de la viață. Acum, tot ce contează e echilibrul fiului meu”, a spus Alexa despre divorțul de Andrada, citat de viva.ro.